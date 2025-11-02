Павел Дуров представил новую платформу Cocoon — как альтернативу Google и Amazon
На форуме Blockchain Life 2025 в Дубае основатель Telegram и создатель экосистемы TON Павел Дуров представил новую платформу под названием Cocoon (Confidential Compute Open Network), передает агентство Kazinform.
Проект нацелен на создание децентрализованной вычислительной сети, которая может стать альтернативой централизованным облачным сервисам вроде Google Cloud и Amazon AWS, особенно в области искусственного интеллекта.
По словам Дурова, современные ИИ-сервисы по-прежнему зависят от централизованных провайдеров, которые имеют доступ к персональным данным пользователей.
— Большинство таких сервисов все еще зависят от централизованных поставщиков ИИ. Они могут собирать ваши данные, использовать их для обучения моделей, создавать ваш профиль, манипулировать вами. Некоторые уже делают это сегодня», — отметил он.
Cocoon представляет собой распределённую сеть вычислительных мощностей, где владельцы видеокарт смогут сдавать их в аренду, а разработчики — использовать эти ресурсы для задач искусственного интеллекта, оплачивая услуги в токенах Toncoin. Все вычисления будут зашифрованы, что обеспечит полную конфиденциальность данных.
— Владельцы оборудования могут сделать свои графические процессоры доступными для всех: для сети, для разработчиков, для Telegram и получать вознаграждение в TON. Самое главное: всё это полностью приватно, полностью конфиденциально, — подчеркнул Дуров.
Сеть Cocoon будет работать поверх блокчейна TON, объединяя технологии искусственного интеллекта, криптографии и распределённых вычислений.
По данным команды проекта, Cocoon создаст глобальный рынок вычислительных мощностей с прозрачной системой вознаграждений, где цены будут динамически меняться в зависимости от спроса и предложения.
Первым крупным пользователем сети станет Telegram. Некоторые ИИ-функции мессенджера, такие как обработка голосовых сообщений и работа чат-ботов, будут выполняться на инфраструктуре Cocoon.
— Мы решили построить децентрализованную сеть для вычислений в сфере ИИ. Одной из первых идей было назвать её PAIN — Private Artificial Intelligence Network. Но потом я подумал, что было бы странно выходить на сцену и говорить: «Добро пожаловать в мир боли (PAIN)», — пошутил Дуров. - Поэтому мы придумали более удачное название — Cocoon: Confidential Compute Open Network.
Децентрализованная структура Cocoon должна сделать вычислительные ресурсы для ИИ более доступными для стартапов и небольших компаний, которые сегодня сталкиваются с высокими затратами на облачную инфраструктуру. Устраняя зависимости от крупных технологических корпораций, сеть может открыть новые возможности для региональных разработчиков и независимых проектов.
В то же время, анонимные транзакции и отсутствие централизованного контроля могут привлечь внимание регуляторов. Массовое внедрение, вероятно, потребует создания дополнительных правовых механизмов для верификации пользователей и соблюдения норм.
Ранее Дуров приезжал в Астану на открытие специализированной лаборатории искусственного интеллекта.