Павел Дуров представил новую платформу Cocoon — как альтернативу Google и Amazon

Проект нацелен на создание децентрализованной вычислительной сети, которая может стать альтернативой централизованным облачным сервисам вроде Google Cloud и Amazon AWS, особенно в области искусственного интеллекта.

По словам Дурова, современные ИИ-сервисы по-прежнему зависят от централизованных провайдеров, которые имеют доступ к персональным данным пользователей.

— Большинство таких сервисов все еще зависят от централизованных поставщиков ИИ. Они могут собирать ваши данные, использовать их для обучения моделей, создавать ваш профиль, манипулировать вами. Некоторые уже делают это сегодня», — отметил он.

Cocoon представляет собой распределённую сеть вычислительных мощностей, где владельцы видеокарт смогут сдавать их в аренду, а разработчики — использовать эти ресурсы для задач искусственного интеллекта, оплачивая услуги в токенах Toncoin. Все вычисления будут зашифрованы, что обеспечит полную конфиденциальность данных.

— Владельцы оборудования могут сделать свои графические процессоры доступными для всех: для сети, для разработчиков, для Telegram и получать вознаграждение в TON. Самое главное: всё это полностью приватно, полностью конфиденциально, — подчеркнул Дуров.

Сеть Cocoon будет работать поверх блокчейна TON, объединяя технологии искусственного интеллекта, криптографии и распределённых вычислений.

По данным команды проекта, Cocoon создаст глобальный рынок вычислительных мощностей с прозрачной системой вознаграждений, где цены будут динамически меняться в зависимости от спроса и предложения.

Первым крупным пользователем сети станет Telegram. Некоторые ИИ-функции мессенджера, такие как обработка голосовых сообщений и работа чат-ботов, будут выполняться на инфраструктуре Cocoon.

— Мы решили построить децентрализованную сеть для вычислений в сфере ИИ. Одной из первых идей было назвать её PAIN — Private Artificial Intelligence Network. Но потом я подумал, что было бы странно выходить на сцену и говорить: «Добро пожаловать в мир боли (PAIN)», — пошутил Дуров. - Поэтому мы придумали более удачное название — Cocoon: Confidential Compute Open Network.

Децентрализованная структура Cocoon должна сделать вычислительные ресурсы для ИИ более доступными для стартапов и небольших компаний, которые сегодня сталкиваются с высокими затратами на облачную инфраструктуру. Устраняя зависимости от крупных технологических корпораций, сеть может открыть новые возможности для региональных разработчиков и независимых проектов.

В то же время, анонимные транзакции и отсутствие централизованного контроля могут привлечь внимание регуляторов. Массовое внедрение, вероятно, потребует создания дополнительных правовых механизмов для верификации пользователей и соблюдения норм.

Ранее Дуров приезжал в Астану на открытие специализированной лаборатории искусственного интеллекта.