    17:02, 02 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Павел Дуров представил новую платформу Cocoon — как альтернативу Google и Amazon

    На форуме Blockchain Life 2025 в Дубае основатель Telegram и создатель экосистемы TON Павел Дуров представил новую платформу под названием Cocoon (Confidential Compute Open Network), передает агентство Kazinform.

    Павел Дуров
    Фото: news.ru

    Проект нацелен на создание децентрализованной вычислительной сети, которая может стать альтернативой централизованным облачным сервисам вроде Google Cloud и Amazon AWS, особенно в области искусственного интеллекта.

    По словам Дурова, современные ИИ-сервисы по-прежнему зависят от централизованных провайдеров, которые имеют доступ к персональным данным пользователей.

    — Большинство таких сервисов все еще зависят от централизованных поставщиков ИИ. Они могут собирать ваши данные, использовать их для обучения моделей, создавать ваш профиль, манипулировать вами. Некоторые уже делают это сегодня», — отметил он.

    Cocoon представляет собой распределённую сеть вычислительных мощностей, где владельцы видеокарт смогут сдавать их в аренду, а разработчики — использовать эти ресурсы для задач искусственного интеллекта, оплачивая услуги в токенах Toncoin. Все вычисления будут зашифрованы, что обеспечит полную конфиденциальность данных.

    — Владельцы оборудования могут сделать свои графические процессоры доступными для всех: для сети, для разработчиков, для Telegram и получать вознаграждение в TON. Самое главное: всё это полностью приватно, полностью конфиденциально, — подчеркнул Дуров.

    Сеть Cocoon будет работать поверх блокчейна TON, объединяя технологии искусственного интеллекта, криптографии и распределённых вычислений.

    По данным команды проекта, Cocoon создаст глобальный рынок вычислительных мощностей с прозрачной системой вознаграждений, где цены будут динамически меняться в зависимости от спроса и предложения.

    Первым крупным пользователем сети станет Telegram. Некоторые ИИ-функции мессенджера, такие как обработка голосовых сообщений и работа чат-ботов, будут выполняться на инфраструктуре Cocoon.

    — Мы решили построить децентрализованную сеть для вычислений в сфере ИИ. Одной из первых идей было назвать её PAIN — Private Artificial Intelligence Network. Но потом я подумал, что было бы странно выходить на сцену и говорить: «Добро пожаловать в мир боли (PAIN)»,  — пошутил Дуров. - Поэтому мы придумали более удачное название — Cocoon: Confidential Compute Open Network.

    Децентрализованная структура Cocoon должна сделать вычислительные ресурсы для ИИ более доступными для стартапов и небольших компаний, которые сегодня сталкиваются с высокими затратами на облачную инфраструктуру. Устраняя зависимости от крупных технологических корпораций, сеть может открыть новые возможности для региональных разработчиков и независимых проектов.

    В то же время, анонимные транзакции и отсутствие централизованного контроля могут привлечь внимание регуляторов. Массовое внедрение, вероятно, потребует создания дополнительных правовых механизмов для верификации пользователей и соблюдения норм.

    Ранее Дуров приезжал в Астану на открытие специализированной лаборатории искусственного интеллекта.

     

    Теги:
    Павел Дуров Искусственный интеллект ИИ
    Адель Харламова
    Адель Харламова
    Автор
