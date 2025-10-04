Павел Дуров готов взять мастер-класс у казахстанского стартапера

Триумфаторы Astana Hub Battle 2025:

В номинации Taken to the Future победила компания, разрабатывающая операционную систему на базе искусственного интеллекта для малого и среднего бизнеса. Решение представляет собой «цифровых сотрудников», которые обучаются на данных компании и работают 24/7. СЕО — Асхат Адханов.

Лучшим социальным стартапом признана EdTech-платформа, использующая ИИ для профориентации и психологической поддержки учеников. СЕО — Ақжол Замбаев.

В специальной номинации от партнера победил стартап из Казахстана, создающий носимые сенсоры для спорта и реабилитации с функцией энергоподачи. СЕО — Гульнур Калимулдина.

Грант от «Казахтелекома» получила облачная SaaS+AI ERP/CRM-платформа для стоматологических клиник и медцентров. Основатель — Макпал Ораккызы.

В категории «Открытие года» победило мобильное приложение и браслет для ранней диагностики болезни Паркинсона. СЕО — Фариза Рамазанова.

Специальную номинацию «Экспоненциальный рост» от Павла Дурова получила компания, разрабатывающая решения в сфере онлайн-прокторинга. СЕО — Нұрәлі Сарбақыш.

Подводя итоги, основатель Telegram Павел Дуров отметил высокий уровень участников.

— Я очень впечатлен тем, что я сегодня увидел. Отличные результаты. К сожалению, не все смогли выиграть и получить свой приз, но мы увидели очень много стартапов, которые практически были близки к победе, и я надеюсь, что они смогут добиться успеха в будущем. Я был не просто впечатлен — я был вдохновлен некоторыми идеями, которые сегодня услышал и увидел, — отметил основатель Telegram.

Фото: кадр из видео

Объясняя, критерии выбора победителя в своей номинации, Дуров подчеркнул, что у него потрясающие презентационные навыки.

— Его выступление было настолько хорошим, что мне самому нужно взять у него мастер-класс. И еще: я понимаю, что ваш стартап не нуждается во внешних инвестициях. Мне кажется, это правильный путь, потому что я также не привлекал внешние инвестиции: Telegram на 100% принадлежит мне. Это означает независимость. Независимость вашей команде позволит сохранить свою самобытность и продолжать расти в геометрической прогрессии. Продолжайте в том же духе постоянно, — отметил он, обращаясь к победителю.

Финал Astana Hub Battle 2025 подтвердил статус Казахстана как одного из ведущих центров инноваций в регионе и показал, что молодые компании здесь создают решения мирового уровня.

Ранее Президент Каазахстана, выступая на на форуме Digital Bridge 2025, отметил, что технологии искусственного интеллекта должны служить всем, а не только избранным.