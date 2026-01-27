Пациенты районной больницы пожаловались на холод после ремонта здания в Костанайской области
Пациенты районной больницы в Костанайской области сообщили о пониженной температуре воздуха в отдельных помещениях медицинского учреждения, передает корреспондент Kazinform.
Информация появилась в социальных сетях.
Сообщается, что в помещениях ощущается сильный холод. Особенно дискомфортные
условия отмечаются на первом и втором этажах медучреждения. К слову, здание
пережило ремонт в 2025 году.
В управлении здравоохранения Костанайской области сообщили, что в связи с
понижением температуры воздуха на первом этаже специалисты выехали на место
для изучения ситуации. Установлено, что причина связана с неисправностью тепловой
завесы во входной зоне.
В ведомстве пояснили, что температурный режим в здании также осложнился из-за
аномально низких температур наружного воздуха. Неисправность обещал устранить
подрядчик в рамках гарантийных обязательств.
Ранее из-за холода в классах на дистанционное обучение отправили учеников одной
школы в Костанае. Капремонт здания завершился в начале 2026 года.