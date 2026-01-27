Пациенты районной больницы пожаловались на холод после ремонта здания в Костанайской области

Информация появилась в социальных сетях.

Сообщается, что в помещениях ощущается сильный холод. Особенно дискомфортные

условия отмечаются на первом и втором этажах медучреждения. К слову, здание

пережило ремонт в 2025 году.

В управлении здравоохранения Костанайской области сообщили, что в связи с

понижением температуры воздуха на первом этаже специалисты выехали на место

для изучения ситуации. Установлено, что причина связана с неисправностью тепловой

завесы во входной зоне.

В ведомстве пояснили, что температурный режим в здании также осложнился из-за

аномально низких температур наружного воздуха. Неисправность обещал устранить

подрядчик в рамках гарантийных обязательств.

Ранее из-за холода в классах на дистанционное обучение отправили учеников одной

школы в Костанае. Капремонт здания завершился в начале 2026 года.



