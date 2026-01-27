РУ
    02:10, 27 Январь 2026 | GMT +5

    Пациенты районной больницы пожаловались на холод после ремонта здания в Костанайской области

    Пациенты районной больницы в Костанайской области сообщили о пониженной температуре воздуха в отдельных помещениях медицинского учреждения, передает корреспондент Kazinform.

    больница, медицина, мед персонал, аурухана
    Фото: Агибай Аяпбергенов / Kazinform

    Информация появилась в социальных сетях.

    Сообщается, что в помещениях ощущается сильный холод. Особенно дискомфортные
    условия отмечаются на первом и втором этажах медучреждения. К слову, здание
    пережило ремонт в 2025 году.

    В управлении здравоохранения Костанайской области сообщили, что в связи с
    понижением температуры воздуха на первом этаже специалисты выехали на место
    для изучения ситуации. Установлено, что причина связана с неисправностью тепловой
    завесы во входной зоне.

    В ведомстве пояснили, что температурный режим в здании также осложнился из-за
    аномально низких температур наружного воздуха. Неисправность обещал устранить
    подрядчик в рамках гарантийных обязательств.

    Ранее из-за холода в классах на дистанционное обучение отправили учеников одной
    школы в Костанае. Капремонт здания завершился в начале 2026 года.

    Теги:
    Здравоохранение Костанайская область Акимат Больницы Зима Жалобы
    Дарья Аверченко
    Автор
