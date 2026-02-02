Пациент прожил двое суток на искусственных легких после удаления обоих органов
Журнал Med опубликовал революционный клинический случай: внешняя система искусственных легких поддерживала жизнь тяжелобольного пациента 48 часов после полного удаления обоих легких, дав врачам время на трансплантацию, передает Kazinform со ссылкой на Xinhua.
Весной 2023 года в Мемориальную больницу Нортвестерн в США поступил 33-летний мужчина с острым респираторным дистресс-синдромом. У него развилась некротизирующая пневмония и тяжелый сепсис. Даже на ИВЛ его состояние продолжало ухудшаться — началась почечная недостаточность, затем остановка сердца.
Медицинская команда под руководством торакального хирурга Анкита Бхарата из Медицинской школы Файнберга Северо-Западного университета в Чикаго приняла экстраординарное решение об удалении инфицированных легких и поддержании жизни пациента через новую систему искусственных легких.
Через 48 часов состояние мужчины начало улучшаться. По словам Бхарата, почки полностью восстановились, сердце вернулось к норме, препараты для поддержания давления больше не требовались. Затем ему успешно пересадили оба легких, и теперь у него нет признаков отторжения или нарушений функции органов.
Специалист по трансплантации из больницы Вестмид в Сиднее Наташа Роджерс назвала инженерные решения искусственной системы впечатляющими, а команду врачей — «очень смелой».
Доктор Бхарат надеется, что со временем такие технологии, способные спасать жизни, постепенно станут доступнее для тяжело больных людей, которым нужна трансплантация легких. Однако Роджерс подчеркнула, что для работы с такой системой требуется целая команда узких специалистов, поэтому ее могут применять только крупные медицинские центры. Пока массовое внедрение невозможно.