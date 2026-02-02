Пациент прожил двое суток на искусственных легких после удаления обоих органов

Весной 2023 года в Мемориальную больницу Нортвестерн в США поступил 33-летний мужчина с острым респираторным дистресс-синдромом. У него развилась некротизирующая пневмония и тяжелый сепсис. Даже на ИВЛ его состояние продолжало ухудшаться — началась почечная недостаточность, затем остановка сердца.

Медицинская команда под руководством торакального хирурга Анкита Бхарата из Медицинской школы Файнберга Северо-Западного университета в Чикаго приняла экстраординарное решение об удалении инфицированных легких и поддержании жизни пациента через новую систему искусственных легких.

Через 48 часов состояние мужчины начало улучшаться. По словам Бхарата, почки полностью восстановились, сердце вернулось к норме, препараты для поддержания давления больше не требовались. Затем ему успешно пересадили оба легких, и теперь у него нет признаков отторжения или нарушений функции органов.

Специалист по трансплантации из больницы Вестмид в Сиднее Наташа Роджерс назвала инженерные решения искусственной системы впечатляющими, а команду врачей — «очень смелой».

Доктор Бхарат надеется, что со временем такие технологии, способные спасать жизни, постепенно станут доступнее для тяжело больных людей, которым нужна трансплантация легких. Однако Роджерс подчеркнула, что для работы с такой системой требуется целая команда узких специалистов, поэтому ее могут применять только крупные медицинские центры. Пока массовое внедрение невозможно.