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    Пациент напал с ножом на бригаду скорой помощи в Павлодаре

    Инцидент произошел сегодня во дворе многоэтажного дома по проспекту Назарбаева. Медики прибыли на помощь мужчине, который впоследствии напал на них и повредил имущество в карете скорой помощи, передает корреспондент агентства Kazinform.

    скорая помощь
    Фото: Максат Шагырбаев / Kazinform

    По информации павлодарской областной станции скорой медицинской помощи, вызов поступил 10 июня ближе к 3 часам дня от прохожего. Указывалось, что на улице лежит неизвестный мужчина. Бригада врачей прибыла на место уже через 9 минут, однако столкнулась с агрессией.

    — Мужчина достал нож, угрожал бригаде и бросался на них. Неизвестный ударил водителя кулаком, а после проник в салон реанимобиля и устроил погром, разбив ампулы с медпрепаратами и выбросив из машины медицинскую укладку, — сообщили в в областной станции скорой помощи.

    Отмечается, что на место вызвали полицейских. Пострадавшие медики написали официальное заявление.

    Ранее в Экибастузе друзья пациента напали на медиков. 

    Регионы Казахстана Павлодар Происшествия Павлодарская область
    Артём Викторов
    Артём Викторов
    Автор