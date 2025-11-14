Пациент напал на врача в Костанае: приговор подсудимому оставили без изменения

По материалам дела, в июле этого года между подсудимым и врачом-урологом произошел конфликт во время приема. В ходе ссоры С. ударил врача кулаком по губе.

От удара доктор К. упал и ударился затылком о стену. В результате медик получил травмы, которые квалифицированы как тяжкий вред здоровью, опасный для жизни.

Суд №2 города Костаная признал Аблайхана Саринжепова виновным по статье 114 часть 3 УК РК и назначил ему 6 месяцев лишения свободы, отбывать наказание он

будет в учреждении минимальной безопасности. При назначении наказания суд учел наличие смягчающих обстоятельств и отсутствие отягчающих. Судебная коллегия не нашла оснований для изменения приговора и оставила его в силе.

Напомним, происшествие случилось в июле 2025 года: пациент напал на врача в приемном покое, последнего госпитализировали в реанимацию, позже он был

переведен санавиацией в Астану. Пострадавший - 34-летний врач-уролог Антон Кистанов.

Подозреваемого в нападении мужчину задержали. На скамье подсудимых оказался 34-летний Аблайхан Саринжепов, который ранее уже был судим.

Первое судебное заседание состоялось в начале октября 2025 года: медик подал иск на 2 млн тенге.

Позже, в суде были допрошены свидетели, которые подтвердили, что пациент первым напал на врача и вел себя агрессивно.

10 октября 2025 года подсудимому вынесли приговор: Аблайхана Саринжепова приговорили к 6 месяцем лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении

минимальной безопасности. Кроме того он должен выплатить моральную компенсацию и расходы на представителя потерпевшей стороны.



