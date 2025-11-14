РУ
    22:27, 13 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Пациент напал на врача в Костанае: приговор подсудимому оставили без изменения

    Судебная коллегия по уголовным делам Костанайского областного суда рассмотрела апелляцию по делу осужденного, обвиненного в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности врачу-урологу. Решение суда первой инстанции оставлено без изменений, передает корреспондент агентства Kazinform.

    нападение на врача в Костанайской области
    Фото: кадр из видео alau.tv

    По материалам дела, в июле этого года между подсудимым и врачом-урологом произошел конфликт во время приема. В ходе ссоры С. ударил врача кулаком по губе.
    От удара доктор К. упал и ударился затылком о стену. В результате медик получил травмы, которые квалифицированы как тяжкий вред здоровью, опасный для жизни.

    Суд №2 города Костаная признал Аблайхана Саринжепова виновным по статье 114 часть 3 УК РК и назначил ему 6 месяцев лишения свободы, отбывать наказание он
    будет в учреждении минимальной безопасности. При назначении наказания суд учел наличие смягчающих обстоятельств и отсутствие отягчающих. Судебная коллегия не нашла оснований для изменения приговора и оставила его в силе.

    Напомним, происшествие случилось в июле 2025 года: пациент напал на врача в приемном покое, последнего госпитализировали в реанимацию, позже он был
    переведен санавиацией в Астану. Пострадавший - 34-летний врач-уролог Антон Кистанов.
    Подозреваемого в нападении мужчину задержали. На скамье подсудимых оказался 34-летний Аблайхан Саринжепов, который ранее уже был судим.

    Первое судебное заседание состоялось в начале октября 2025 года: медик подал иск на 2 млн тенге.

    Позже, в суде были допрошены свидетели, которые подтвердили, что пациент первым напал на врача и вел себя агрессивно.

    10 октября 2025 года подсудимому вынесли приговор: Аблайхана Саринжепова приговорили к 6 месяцем лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении
    минимальной безопасности. Кроме того он должен выплатить моральную компенсацию и расходы на представителя потерпевшей стороны.

    Дарья Аверченко
    Дарья Аверченко
    Автор
