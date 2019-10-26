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Патриотическая акция «Мой Флаг, моя Родина!» прошла в Туркестане

26 Октября 2019 16:43
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Патриотическая акция «Мой Флаг, моя Родина!» прошла в Туркестане

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ – В Туркестане прошла патриотическая акция​ «Мой Флаг, моя Родина!». В ходе​ акции, организованной Туркестанским областным филиалом партии​ «Nur Otan», в одном из торговых центров ​был поднят​ Государственный флаг, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Туркестанского областного филиала партии​ «Nur Otan».

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Выступая перед собравшимися, первый заместитель председателя Туркестанского областного филиала партии​ «Nur Otan» ​ Бейсенбай Тажибаев отметил, что уважать государственную символику —​ наш общий долг.​



«У каждого государства есть великие ценности. К ним относятся государственные символы. Недавно по инициативе партии ​ «Nur Otan» стартовала акция​ «Мой Флаг, моя Родина!». Первый заместитель председателя​ партии​ Бауыржан Байбек принял участие в установлении самого большого флага на спортивной базе​ «Медеу» в Алматы и призвал общественность уважать государственную символику. В эти дни во всех регионах нашей страны проходят патриотические акции для пропаганды и привития чувства гордости за государственный флаг. С этой целью мы сегодня собрались и в областном центре —​ городе Туркестане. Цель торжественно поднятия государственного флага, организации праздника —​ пропаганда патриотизма, пробуждение в казахстанцах чувства уважения к государственному флагу», – сказал​ Б.Тажибаев.



На торжественном мероприятии исполнялись патриотические песни, участники говорили о значимости государственного флага в жизни каждого казахстанца.

Активисты молодежного крыла​ «Жас Отан» призвали сверстников уважать​ государственную символику.​

Жители Туркестана горячо поддержали​ проведение патриотической акции. Многие слушали патриотические песни, фотографировались с государственным флагом.​

«Пусть наш Флаг вечно развивается, Казахстан успешно развивается и процветает!», – желали туркестанцы.





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Ключевые слова: Туркестанская область, Нур Отан,
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