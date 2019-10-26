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вчера 22:14
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вчера 19:00
Патриотическая акция «Мой Флаг, моя Родина!» прошла в Туркестане
ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ – В Туркестане прошла патриотическая акция «Мой Флаг, моя Родина!». В ходе акции, организованной Туркестанским областным филиалом партии «Nur Otan», в одном из торговых центров был поднят Государственный флаг, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Туркестанского областного филиала партии «Nur Otan».
Выступая перед собравшимися, первый заместитель председателя Туркестанского областного филиала партии «Nur Otan» Бейсенбай Тажибаев отметил, что уважать государственную символику — наш общий долг.
«У каждого государства есть великие ценности. К ним относятся государственные символы. Недавно по инициативе партии «Nur Otan» стартовала акция «Мой Флаг, моя Родина!». Первый заместитель председателя партии Бауыржан Байбек принял участие в установлении самого большого флага на спортивной базе «Медеу» в Алматы и призвал общественность уважать государственную символику. В эти дни во всех регионах нашей страны проходят патриотические акции для пропаганды и привития чувства гордости за государственный флаг. С этой целью мы сегодня собрались и в областном центре — городе Туркестане. Цель торжественно поднятия государственного флага, организации праздника — пропаганда патриотизма, пробуждение в казахстанцах чувства уважения к государственному флагу», – сказал Б.Тажибаев.
На торжественном мероприятии исполнялись патриотические песни, участники говорили о значимости государственного флага в жизни каждого казахстанца.
Активисты молодежного крыла «Жас Отан» призвали сверстников уважать государственную символику.
Жители Туркестана горячо поддержали проведение патриотической акции. Многие слушали патриотические песни, фотографировались с государственным флагом.
«Пусть наш Флаг вечно развивается, Казахстан успешно развивается и процветает!», – желали туркестанцы.
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