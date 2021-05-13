Пастух украл отару овец на 6 млн тенге

ТУРКЕСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ – Из хозподворья жителя Туркестанской области пропали более 150 голов овец на сумму около 6 миллионов тенге. Сельчанин обратился с заявлением в дежурную часть районного отделения полиции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции области.

С 2018 года владелец отары доверил пасти своих овец пастуху из соседнего района. Однако на сегодняшний день он не досчитался более 150 голов овец, стоимостью 40 тысяч тенге за каждую.

Данный факт полицейские зарегистрировали в ЕРДР по статье 189 УК РК «Присвоение или растрата вверенного чужого имущества». В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Келесского РОП задержали жителя Жетысайского района, подрабатывающего пастухом.

Следствием установлено, что подозреваемый в течение последних лет незаконно присвоил доверенное ему чужое имущество и продавал по 3-4 овец на сторону. Деньги, вырученные от реализации похищенного скота, пастух потратил на собственные нужды.

В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование. Мужчина полностью признался в содеянном. Он находится под подпиской о невыезде.

В свою очередь, полицейские Туркестанской области рекомендуют гражданам быть бдительными и не доверять свое имущество малознакомым людям. Также, по возможности, необходимо укрепить свои хозподворья и установить надёжные ограждения и замки, домашний скот таврировать и бирковать.

Если же Вы стали жертвой или очевидцем краж чужого имущества, то незамедлительно обращайтесь в полицию по телефону 102.