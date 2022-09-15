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Пастух продал чужих овец на 23 млн тенге в Туркестанской области

Редактор:  
Гульмира Байзакова
15 Сентября 2022, 12:24
Пастух продал чужих овец на 23 млн тенге в Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Пастух продал чужих овец на 23 миллиона тенге в Шардаринском районе Туркестанской области. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Туркестанской области.

В Шардаринский районный отдел полиции с заявлением обратился местный житель. По словам мужчины, он доверил пастуху со своего пастбища более 400 овец. Однако, когда он решил проверить, то недосчитался части домашнего скота. Таким образом, ущерб причиненный потерпевшему составил 23 млн тенге.

Факт зарегистрировали по статье 189 УК РК «Присвоение или растрата вверенного чужого имущества». С тражи порядка оперативно выехали на место происшествия. Полицейские установили подозреваемого, причастного к преступлению. Им оказался пастух, житель Ордабасинского района.

Подозреваемый с августа 2021 года продавал мелко-рогатый скот по 4-5 овец, а деньги тратил. В отношении подозреваемого проводится досудебное расследование.


Туркестанская область   МВД РК  
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