Пастбища на 5 млрд тенге вернули населению в Павлодарской области
По акту надзора прокуратуры района Аккулы Павлодарской области населению возвращены пастбища на 5 млрд тенге, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу облпрокуратуры.
- Проведенным анализом соблюдения земельного законодательства установлено 36 тысяч га неиспользуемых сельхосземель либо используемых с нарушением закона. В отдельных случаях пашни простаивали годами, а за пользователями пастбищ не зарегистрирован ни один скот. Около 24 тысяч га земель населенных пунктов были незаконно переданы в пользование хозяйствующих субъектов. По акту прокуратуры для уменьшения дефицита за неполный месяц населению возвращено свыше 4 тыс. га пастбищ, кадастровой стоимостью 5 млрд тенге, - сообщили в ведомстве.
Как отметили в прокуратуре, к целевому использованию приступили десять землепользователей. За проявленное бездействие руководитель территориального отдела земельных отношений наказан дисциплинарно.