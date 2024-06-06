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    11:28, 06 Июнь 2024 | GMT +6

    Пастбища на 5 млрд тенге вернули населению в Павлодарской области

    Пастбища
    Фото: gov.kz

    По акту надзора прокуратуры района Аккулы Павлодарской области населению возвращены пастбища на 5 млрд тенге, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу облпрокуратуры.

    - Проведенным анализом соблюдения земельного законодательства установлено 36 тысяч га неиспользуемых сельхосземель либо используемых с нарушением закона. В отдельных случаях пашни простаивали годами, а за пользователями пастбищ не зарегистрирован ни один скот. Около 24 тысяч га земель населенных пунктов были незаконно переданы в пользование хозяйствующих субъектов. По акту прокуратуры для уменьшения дефицита за неполный месяц населению возвращено свыше 4 тыс. га пастбищ, кадастровой стоимостью 5 млрд тенге, - сообщили в ведомстве.

    Как отметили в прокуратуре, к целевому использованию приступили десять землепользователей. За проявленное бездействие руководитель территориального отдела земельных отношений наказан дисциплинарно.

    Теги:
    Сельское хозяйство Регионы Прокуратура Пастбища Павлодарская область
    Ринат Дусумов
    Автор
    Ринат Дусумов
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