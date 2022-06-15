15 Июня 2022 14:54

Пастбищные угодья вернули населению в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Фермеры Нуринского района Карагандинской области начали делиться своими неосвоенными землями с местными жителями. Таким способом в регионе намерены бороться с нехваткой пастбищных угодий. Пока эту инициативу поддерживают более десяти крестьянских хозяйств, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Нуринский район Карагандинской области является зерновым краем. Из-за того, что большая часть земель в регионе занята посевными площадями, есть дефицит пастбищ. Местные жители, которые держат скот, сетуют, что плодородные земли в свое время были приватизированы крестьянскими хозяйствами. Однако большая их часть и не осваивается, и не передается на благо народа, говорят сельчане.

«Как улучшится положение населения, проживающего в сельской местности? Если он не держит скот, их благосостояние никак не повысится. Поэтому для увеличения поголовья скота необходимо пастбище», - сказал житель села Карой Зарлык Максутов.

На сегодняшний день в 23 селах Нуринского района зарегистрировано около 5,5 тыс. крестьянских хозяйств. В некоторых из них имеются неосвоенные пустующие земли. В целях возвращения этих полей населению и сокращения дефицита пастбищ партия «AMANAT», сельхозтоваропроизводители, акиматы и местные сообщества подписали меморандум.

«Мы участвуем в решении проблем населения. Для выпаса скота жителям села Жарасбай выделят 10 тыс. га. Мы видим, что в Нуринском районе больше всего отдается земель для пастбищ именно в Жарасбай. Они помогают народу. Состояние села хорошее, развивается. Чтобы улучшить условаия сельчан, мы только что заключили меморандум», - сообщил фермер Куаныш Ашанбаев.

Пока подписано 11 документов. Благодаря этому в районе 81 тыс. га земли было отведено для пастбищ.

«По стране 22 млн гектаров пастбищ принадлежат населению. В некоторых хозяйствах профицит составляет 41 млн гектаров, у них избыток земли. В настоящее время мы должны решить все эти вопросы по всей стране и довести их до такого состояния во всех областях. Даже если не все 100%, то хотя бы необходимо приблизиться к этому показателю и предоставить населению все пастбищные угодья. Это сейчас один из главных вопросов», - сказал Эльдар Жумагазиев.

В рамках меморандума сельские жители могут использовать землю, предоставленную фермерами, в течение 4 лет и 9 месяцев. В дальнейшем, при взаимном согласии местных исполнительных органов, ассоциации и крестьянства, возможно дальнейшее продление этого срока.