Пастбищ не хватает в трех районах ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В Восточном Казахстане была проведена работа по изъятию брошенных земель. Об этом на брифинге в РСК сообщила руководитель управления земельных отношений Надежда Михейлис, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на инфоцентр ВКО.

В 2021 году Главой государства было поручено провести работу по изъятию брошенных земель. Местные акиматы предоставили список угодий, которые простаивают и не используются владельцами. В результате проделанной работы удалось ввести в оборот более 1 млн гектаров ранее не используемых земель.

На сегодня потребность в пастбищах для выпаса скота в ВКО составляет 146 тыс. гектаров.

«Острый дефицит пастбищ идет в Бескарагайском, Бородулихинском, Уланском районе, также в городе Усть-Каменогорске», - сообщила Надежда Михейлис.

В управлении отметили, что процедура возврата земель очень длительный процесс, который занимает по времени примерно один год.