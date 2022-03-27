Пассажирский самолет вернулся в столичный аэропорт после вылета

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня в 07.43 часов утра произошёл возврат в аэропорт вылета г. Нур-Султан воздушного судна А 321 авиакомпании Эйр Астана, следовавшего по маршруту Нур-Султан-Алматы, по технической причине потери герметичности, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Комитета гражданской авиации МИИР РК.

Воздушное судно благополучно произвело посадку в аэропорту г. Нур-Султан в 08:32 утра.

На борту находилось 158 пассажиров и членов экипажа. По данному факту будет проведено расследование Управлением по расследованиям авиационных происшествий и инцидентов МИИР РК.