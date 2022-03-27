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    09:00, 27 Март 2022 | GMT +6

    Пассажирский самолет вернулся в столичный аэропорт после вылета

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня в 07.43 часов утра произошёл возврат в аэропорт вылета г. Нур-Султан воздушного судна А 321 авиакомпании Эйр Астана, следовавшего по маршруту Нур-Султан-Алматы, по технической причине потери герметичности, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Комитета гражданской авиации МИИР РК.

    Воздушное судно благополучно произвело посадку в аэропорту г. Нур-Султан в 08:32 утра.

    На борту находилось 158 пассажиров и членов экипажа. По данному факту будет проведено расследование Управлением по расследованиям авиационных происшествий и инцидентов МИИР РК.


    Теги:
    Происшествия, ЧС Транспорт Аэропорт Главная Происшествия
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