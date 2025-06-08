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    17:02, 08 Июнь 2025 | GMT +5

    Пассажирский поезд едва не врезался в автобус в Жамбылской области

    Машинист успел затормозить состав, что помогло избежать жутких последствий. Водитель автобуса скрылся с места, передает корреспондент агентства Kazinform.

    поезд, железная дорога
    Фото: freepik.com

    На участке Тараз — Шу, машинист пассажирского поезда предотвратил столкновение с автобусом на неохраняемом регулируемом переезде перегона Корагатты — Татты. Водитель автобуса выехал на пути перед приближающимся составом, в связи с чем локомотивная бригада экстренно применила торможение. Благодаря этому, удалось избежать аварии и возможных последствий для пассажиров и состава.

    Как сообщили в пресс-службе АО «НК «Қазақстан темір жолы», водитель автобуса с места происшествия скрылся. Информация передана в правоохранительные органы.

    Ранее внедорожник столкнулся с поездом в области Жетысу.

    Теги:
    Регионы Автобус Жамбылская область Поезда Железная дорога
    Дарья Аверченко
    Дарья Аверченко
    Автор
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