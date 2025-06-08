17:02, 08 Июнь 2025 | GMT +5
Пассажирский поезд едва не врезался в автобус в Жамбылской области
Машинист успел затормозить состав, что помогло избежать жутких последствий. Водитель автобуса скрылся с места, передает корреспондент агентства Kazinform.
На участке Тараз — Шу, машинист пассажирского поезда предотвратил столкновение с автобусом на неохраняемом регулируемом переезде перегона Корагатты — Татты. Водитель автобуса выехал на пути перед приближающимся составом, в связи с чем локомотивная бригада экстренно применила торможение. Благодаря этому, удалось избежать аварии и возможных последствий для пассажиров и состава.
Как сообщили в пресс-службе АО «НК «Қазақстан темір жолы», водитель автобуса с места происшествия скрылся. Информация передана в правоохранительные органы.
Ранее внедорожник столкнулся с поездом в области Жетысу.