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    20:16, 18 Май 2025 | GMT +5

    Внедорожник столкнулся с поездом в области Жетысу

    Водитель внедорожника скрылся с места столкновения с поездом в области Жетысу, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Внедорожник столкнулся с поездом в области Жетысу
    Фото: КТЖ

    Инцидент произошел сегодня на железнодорожном переезде в Аксуском районе.

    — 18 мая в 17.35 на железнодорожном переезде станции Матай произошло столкновение легкового автомобиля марки Mitsubishi Pajero с грузовым поездом. Жертв и пострадавших нет. Водитель автомобиля с места происшествия скрылся, — сообщили в пресс-службе АО «НК  „Қазақстан темір жолы“.

    Личность водителя устанавливается.

    — Причина происшествия — нарушение правил дорожного движения водителем автотранспорта, — отметили в компании.

    Напомним, ранее поезд в Алматинской области экстренно затормозил из-за человека на путях.

    Теги:
    КТЖ Поезда Авария с Поездом Железная дорога Авто Авария
    Камшат Абдирайым
    Камшат Абдирайым
    Автор
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