Внедорожник столкнулся с поездом в области Жетысу

Инцидент произошел сегодня на железнодорожном переезде в Аксуском районе.

— 18 мая в 17.35 на железнодорожном переезде станции Матай произошло столкновение легкового автомобиля марки Mitsubishi Pajero с грузовым поездом. Жертв и пострадавших нет. Водитель автомобиля с места происшествия скрылся, — сообщили в пресс-службе АО «НК „Қазақстан темір жолы“.