20:16, 18 Май 2025 | GMT +5
Внедорожник столкнулся с поездом в области Жетысу
Водитель внедорожника скрылся с места столкновения с поездом в области Жетысу, передает корреспондент агентства Kazinform.
Инцидент произошел сегодня на железнодорожном переезде в Аксуском районе.
— 18 мая в 17.35 на железнодорожном переезде станции Матай произошло столкновение легкового автомобиля марки Mitsubishi Pajero с грузовым поездом. Жертв и пострадавших нет. Водитель автомобиля с места происшествия скрылся, — сообщили в пресс-службе АО «НК „Қазақстан темір жолы“.
Личность водителя устанавливается.
— Причина происшествия — нарушение правил дорожного движения водителем автотранспорта, — отметили в компании.
Напомним, ранее поезд в Алматинской области экстренно затормозил из-за человека на путях.