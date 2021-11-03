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Пассажирский автобус закидали камнями в Алматы

3 Ноября 2021 15:50
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Пассажирский автобус закидали камнями в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы хулиганы закидали камнями пассажирский автобус и повредили стекло. В транспортной компании рассказали подробности инцидента, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Фотография с разбитым стеклом автобуса появилась в сети.

«Вот такие нелюди появились в микрорайоне Саялы, закидали вчера вечером автобус камнями. Разбили стекла и скрылись в ночи. Что за публика, и так проблемы с транспортом, теперь автобус будет простаивать для замены стекла. Пещерные люди не иначе», - возмутился пользователь.

В транспортной компании рассказали подробности инцидента.

«Этот автобус курсирует по городу до 23:00 часов. Это был последний дежурный автобус. Инцидент произошел недалеко от конечной остановки в микрорайоне Саялы. Когда водитель проезжал мимо одного магазина, услышал стук камня и треск. Остановился, посмотрел, но вокруг никого не было, уже убежали. Темно было. Водитель не смог их обнаружить. Благо, что никого в автобусе в это время не было. Сломали большое боковое стекло с форточкой. Сумма ущерба составляет около 80 тысяч тенге. Этот автобус сейчас стоит, надо стекло заменить», - говорит инженер по безопасности дорожного движения компании-перевозчика Талгат Кунапиянов.

По его словам, это не первый случай. В том же районе 13 октября хулиганы также разбили стекло одного автобуса.

«Мы собираемся сейчас написать заявление в полицию, поскольку это уже не первый случай. Тогда мы никого не стали винить, сами заменили. В этот раз уже хотим написать заявление в полицию», - добавил он.

В компании заявили, что по данному маршруту курсирует 14 автобусов. Были введены в эксплуатацию почти два года назад.

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#Алматы   #Борьба с преступностью   #Происшествия   #Транспорт  
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Автор:

Еламан Турысбеков

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