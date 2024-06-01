Пассажирский автобус загорелся в Алматинской области

В селе Байсерке Алматинской области произошло загорание общественного транспорта, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

Жертв и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

— В случае загорания автомобиля, немедленно остановите транспортное средство покиньте его. В случае возникновения чрезвычайной ситуации на автомобильном транспорте звоните по номерам 101 или 112, — призывает граждан МЧС.