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    08:55, 01 Июнь 2024 | GMT +6

    Пассажирский автобус загорелся в Алматинской области

    автобус
    Фото: МЧС РК

    В селе Байсерке Алматинской области произошло загорание общественного транспорта, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

    Жертв и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

    — В случае загорания автомобиля, немедленно остановите транспортное средство покиньте его. В случае возникновения чрезвычайной ситуации на автомобильном транспорте звоните по номерам 101 или 112, — призывает граждан МЧС.

    Теги:
    МЧС Пожар Регионы Казахстана Происшествия, ЧС Автобус Алматинская область
    Гульсара Кенбаева
    Автор
    Гульсара Кенбаева
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