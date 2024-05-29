Пассажирский автобус загорелся на трассе Карагандинской области

В Бухар-Жырауском районе Карагандинской области на 27 км автодороги «Караганда-Аягоз-Бугаз» произошло загорание моторного отсека пассажирского автобуса, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

На момент возгорания пассажиры автобуса 15 человек, из них 7 детей покинули транспорт самостоятельно. Жертв и пострадавших нет.

Предварительная причина пожара — короткое замыкание электрических проводов.

Как сообщалось ранее, по итогам первого квартала этого года автобусами в Казахстане воспользовалось 490 млн пассажиров, что на 9,2% больше, чем годом ранее.