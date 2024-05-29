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    07:17, 29 Май 2024 | GMT +6

    Пассажирский автобус загорелся на трассе Карагандинской области

    пожар в автобусе
    Фото: кадр из видео пресс-службы МЧС РК

    В Бухар-Жырауском районе Карагандинской области на 27 км автодороги «Караганда-Аягоз-Бугаз» произошло загорание моторного отсека пассажирского автобуса, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

    На момент возгорания пассажиры автобуса 15 человек, из них 7 детей покинули транспорт самостоятельно. Жертв и пострадавших нет.

    Предварительная причина пожара — короткое замыкание электрических проводов.

    Как сообщалось ранее, по итогам первого квартала этого года автобусами в Казахстане воспользовалось 490 млн пассажиров, что на 9,2% больше, чем годом ранее.

    Теги:
    МЧС Пожар Происшествия, ЧС Автобус Карагандинская область Видео
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Жанара Мухамедиярова
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