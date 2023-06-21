Пассажирский автобус сгорел в Семее

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - 21 июня в Семее сгорел пассажирский автобус, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДЧС области Абай.

Сегодня в 8:50 часов на пульт «101» поступило сообщение о том, что по улице Шугаева горит автобус.

По прибытию спасательных подразделений было установлено что, во время следования в автомобиле марки ПАЗ 2013 года выпуска, горели сгораемые детали моторного отсека, панель приборов, внутренняя обшивка, сидения и кузов. Площадь возгорания составила 20 квадратных метров.

«Пожар был ликвидирован в кратчайшие сроки. Предварительная причина пожара - неосторожное обращение с агрегатом повышенной опасности», - отметили в ДЧС области Абай.