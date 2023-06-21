Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Происшествия, ЧС

Пассажирский автобус сгорел в Семее

Редактор:  
Зифа Хабирова
21 Июня 2023, 17:38
Пассажирский автобус сгорел в Семее Фото: ДЧС области Абай

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - 21 июня в Семее сгорел пассажирский автобус, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДЧС области Абай.

Сегодня в 8:50 часов на пульт «101» поступило сообщение о том, что по улице Шугаева горит автобус.

По прибытию спасательных подразделений было установлено что, во время следования в автомобиле марки ПАЗ 2013 года выпуска, горели сгораемые детали моторного отсека, панель приборов, внутренняя обшивка, сидения и кузов. Площадь возгорания составила 20 квадратных метров.

«Пожар был ликвидирован в кратчайшие сроки. Предварительная причина пожара - неосторожное обращение с агрегатом повышенной опасности», - отметили в ДЧС области Абай.

photo

Транспорт   Пожар   ДЧС   Семей  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Базовую пенсию действующих пенсионеров увеличат в ближайшие 5 лет
Базовую пенсию действующих пенсионеров увеличат в ближайшие 5 лет
17-летняя теннисистка Асылжан Арыстанбекова почти сотворила сенсацию на турнире в Тунисе
17-летняя теннисистка Асылжан Арыстанбекова почти сотворила сенсацию на турнире в Тунисе
Руслан Шпекбаев освобожден от должности заместителя министра обороны
Руслан Шпекбаев освобожден от должности заместителя министра обороны
Кто войдет в спецорган по возврату незаконно приобретенных активов
Кто войдет в спецорган по возврату незаконно приобретенных активов
Жуткое ДТП в Астане: автомобиль врезался в столб LRT
Жуткое ДТП в Астане: автомобиль врезался в столб LRT
Жуткое ДТП в Астане: Врезавшийся в LRT водитель не был сотрудником акимата
Жуткое ДТП в Астане: Врезавшийся в LRT водитель не был сотрудником акимата
Выговор объявили главе Управления физической культуры и спорта СКО
Выговор объявили главе Управления физической культуры и спорта СКО
Водитель авто сгорел заживо в Караганде
Водитель авто сгорел заживо в Караганде
Теплоэлектроцентрали могут появится в Кокшетау и Семее
Теплоэлектроцентрали могут появится в Кокшетау и Семее