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Пассажирский автобус сгорел в Алматы: водитель получил ожог

4 Июня 2020 15:53
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Пассажирский автобус сгорел в Алматы: водитель получил ожог

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы сгорел пассажирский автобус – ожог получил водитель, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«4 июня в 14:47 на пульт «101» ДЧС поступило сообщение от очевидца о горении автобуса, передана информация об отсутствии людей. По прибытию через 5 минут пожарные мотоциклетные экипажи ДЧС передали, что открытым пламенем горит маршрутный автобус Yutong 2014 года выпуска. Огонь успел перейти на рекламный щит. Топливная система автобуса на газу. Незамедлительно на тушение пожара подан пеногенерирующий ствол, от мотоэкипажей подан пенный состав при помощи ручной переносной установки, также поданы стволы на охлаждение и защиту рядом стоящего здания», - сообщили в ДЧС.

Принятыми мерами пожар локализован за 8 минут, в 15:00, ликвидирован полностью за 15 минут, в 15:07 с момента прибытия первых пожарных подразделений.

В результате пожара получил ожог правой руки водитель. От госпитализации он отказался. В тушении пожара было задействовано 12 человек личного состава, 2 пожарные автоцистерны, 2 мотоциклетных экипажа.

Напомним, автобус загорелся на проспекте Назарбаева ниже проспекта Аль-Фараби.


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Ключевые слова: Алматы, Происшествия,
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Автор:

Данияр Дауталиев

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