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Пассажирский автобус горит в селе Косшы
10 Марта 2020 22:08
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Пассажирский автобус горит в селе Косшы Акмолинской области, передает МИА «Казинформ».
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По словам очевидцев, пассажиры успели выйти из охваченного огнем транспортного средства.
Судя по фото и видео, пригородный маршрут №303 сгорел полностью.
Информации от комитета по чрезвычайным ситуациям по данному происшествию пока не поступало.
Ключевые слова: Нур-Султан, Происшествия,
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