+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -4 °С
Алматы: 0 °С
USD 393.60 EUR 446.85
RUB 5.47 CNY 56.66
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Пассажирский автобус горит в селе Косшы

10 Марта 2020 22:08
Поделиться:
Пассажирский автобус горит в селе Косшы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Пассажирский автобус горит в селе Косшы Акмолинской области, передает МИА «Казинформ».

Новости по теме
Два подростка получили ожоги в собственном доме в СКО
Автомобиль с людьми провалился под лед в ВКО На левом берегу столицы горел коттедж Более 200 человек спасли из снежных заносов в СКО

По словам очевидцев, пассажиры успели выйти из охваченного огнем транспортного средства.

Судя по фото и видео, пригородный маршрут №303 сгорел полностью.

Информации от комитета по чрезвычайным ситуациям по данному происшествию пока не поступало.



Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Нур-Султан, Происшествия,
Поделиться:

Автор:

Багдат Хасенова

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Багдат Хасенова
Багдат Хасенова
954-047
rusred@inform.kz

Архив