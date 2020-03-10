Пассажирский автобус горит в селе Косшы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Пассажирский автобус горит в селе Косшы Акмолинской области, передает МИА «Казинформ».

По словам очевидцев, пассажиры успели выйти из охваченного огнем транспортного средства.

Судя по фото и видео, пригородный маршрут №303 сгорел полностью.

Информации от комитета по чрезвычайным ситуациям по данному происшествию пока не поступало.