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Пассажирский автобус горит в Алматы

4 Июня 2020 14:55
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Пассажирский автобус горит в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы горит пассажирский автобус, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Видео пожара появилось в социальных сетях.

«Медеуский район, проспект Назарбаева ниже проспекта Аль-Фараби - предварительно горит маршрутный автобус», - сообщили в ДЧС Алматы.

Напомним, вчера в Алматы огнеборцы тушили два пожара.


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Ключевые слова: Алматы, Происшествия,
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