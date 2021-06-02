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Пассажиров из восьми стран ждет 14-дневный карантин в Турции

2 Июня 2021, 09:12
Пассажиров из восьми стран ждет 14-дневный карантин в Турции

СТАМБУЛ. АНАДОЛУ - КАЗИНФОРМ - Решение касается также лиц, побывавших в этих странах на протяжении последних двух недель, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство «Анадолу».

Желающие посетить Турцию пассажиры из Афганистана, Бангладеш, Бразилии, ЮАР, Индии, Непала, Пакистана и Шри-Ланки, а также лица, побывавшие в этих странах на протяжении последних 14 дней, должны будут сдать ПЦР-тест не раньше, чем за 72 часа до прилета.

Эти лица также будут помещены на 14-дневный карантин в специально отведенные местными администрациями в Турции помещения.

Соответствующая информация размещена на сайте Turkish Airlines со ссылкой на данные официальных властей Турецкой Республики.

В рамках этого решения снят запрет на авиасообщение с Бразилией и ЮАР.

Сообщается также о решении в отношении пассажиров из Великобритании, Ирана, Египта и Сингапура - они должны будут сдать ПЦР-тест не раньше, чем за 72 часа до прилета.


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