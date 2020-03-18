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Пассажиров и водителей будут проверять тепловизорами на блокпостах в Алматы

18 Марта 2020 10:20
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Пассажиров и водителей будут проверять тепловизорами на блокпостах в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Пассажиров и водителей с температурой будут возвращать по месту пребывания на блокпостах в Алматы. Об этом в ходе онлайн-брифинга сообщила заместитель руководителя департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг города Асель Калыкова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Она отметила, что во всех 27 блокпостах, которые будут установлены по периметру города, будут находиться специалисты санитарной службы.

«Они будет своевременно выявлять больного или с подозрением на коронавирусную инфекцию. Всех будут проверять тепловизорами, которых будет в достаточном количестве на каждом блокпосту. Машины с пассажирами будут проверяться. Те пассажиры, у которых будет выявлена повышенная температура, будут возвращены по месту пребывания», - сообщила она.

По ее словам, информация о данных лицах будет передана в территориальный департамент контроля качества и безопасности товаров и услуг для проведения профилактических мероприятий и организации медицинского наблюдения за контактными лицами.

Отметим, в Нур-Султане и Алматы с 19 марта введен режим карантина . Будет ограничены выезд и въезд граждан и автотранспортных средств за и в границы города. Для этого по периметру Алматы будут установлены 27 блокпостов.


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Ключевые слова: Алматы, Здравоохранение, Безопасность, Пневмония в Китае, Коронавирус,
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Автор:

Еламан Турысбеков

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