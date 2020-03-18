Пассажиров и водителей будут проверять тепловизорами на блокпостах в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Пассажиров и водителей с температурой будут возвращать по месту пребывания на блокпостах в Алматы. Об этом в ходе онлайн-брифинга сообщила заместитель руководителя департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг города Асель Калыкова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Она отметила, что во всех 27 блокпостах, которые будут установлены по периметру города, будут находиться специалисты санитарной службы.

«Они будет своевременно выявлять больного или с подозрением на коронавирусную инфекцию. Всех будут проверять тепловизорами, которых будет в достаточном количестве на каждом блокпосту. Машины с пассажирами будут проверяться. Те пассажиры, у которых будет выявлена повышенная температура, будут возвращены по месту пребывания», - сообщила она.

По ее словам, информация о данных лицах будет передана в территориальный департамент контроля качества и безопасности товаров и услуг для проведения профилактических мероприятий и организации медицинского наблюдения за контактными лицами.

Отметим, в Нур-Султане и Алматы с 19 марта введен режим карантина . Будет ограничены выезд и въезд граждан и автотранспортных средств за и в границы города. Для этого по периметру Алматы будут установлены 27 блокпостов.