Пассажиров без масок оштрафовали в автобусах Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Пассажиров общественного транспорта наказали за отсутствие медицинских масок в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на региональную службу коммуникаций города.

Проверяющие в выходные следили за тем, соблюдают ли масочный режим пассажиры и водители автобусов и троллейбусов. Всего было выявлено 23 нарушения среди пассажиров автобусов.

Как отметили проверяющие, водители общественного транспорта обязаны находиться в рабочее время строго в масках и напоминать о масочном режиме пассажирам.

Однако не все пассажиры городских автобусов и троллейбусов берут за правило надевать маски. За несоблюдение масочного режима их привлекли к адмответственности по статье 425 части 1 КоАП РК.

Мониторинговые группы назвали автобусные маршруты, где были выявлены нарушения. Среди них: №1, 98, 32, 123, 79, 11, 9, 45, 22, 135, 105, 201, 7, 126, 60, 114, 25, 5, 5Б, 29, 65, 37, 205, 224, 20, 148, 38, 62, 210, 45 и 18.

Эпидемиологи напоминают, что даже если невозможно в общественном транспорте соблюсти безопасную дистанцию, необходимо носить маски, которые снижают риск инфицирования и служат своего рода барьером между носителем болезни и окружающими.

Алматинцев просят не терять бдительность и не расслабляться ввиду нарастания распространения в мире «дельта»-варианта и других мутаций вируса COVID-19. Пока же в городе необходимо активизировать вакцинацию населения, чтобы вернуться в привычный ритм жизни.

Напомним, недавно главный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин подписал новое постановление о карантине. Согласно документу, карантин ужесточат со 2 августа в связи с распространением дельта-штамма коронавирусной инфекции.

Ранее сообщалось, что в Алматы в выходные проверяющие выявили сразу два свадебных торжества на 150 и 50 человек.