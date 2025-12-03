РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    16:55, 03 Декабрь 2025 | GMT +5

    Действовавший более 50 лет дневной запрет на продажу алкоголя отменяют в Таиланде

    Запрет на продажу алкогольной продукции в обеденное время перестал действовать в Таиланде спустя более 50 лет существования, передает Kazinform со ссылкой на БЕЛТА.

    Действовавший более 50 лет дневной запрет на продажу алкоголя отменяют в Таиланде
    Фото: Bangkok Post

    По данным ТАСС, соответствующее постановление вступило в силу после публикации в «Королевской газете».

    Изначально мера будет применяться полгода в экспериментальном порядке. В этот период продажа алкогольных напитков будет разрешена в стране с 14.00 до 17.00. Через шесть месяцев в стране оценят экономический эффект и социальную пользу. По полученным результатам будет принято решение о ее продлении или отмене в дальнейшем.

    Однако, как уточняется в сообщении, действующий запрет на продажу алкогольных напитков с полуночи до 11.00 сохранится. Послабление будет сделано для баров и ресторанов, посетители которых смогут потреблять алкоголь еще в течение часа (до 01.00) после прекращения его продажи. Сохраненные ограничения не распространяются на продажу алкоголя в международных терминалах аэропортов для вылетающих и прибывающих пассажиров, а также в лицензированных развлекательных заведениях и некоторых гостиницах.

    Палата представителей Национальной ассамблеи (парламента) Таиланда в марте одобрила законопроект, предусматривающий отмену спецрежима продажи алкогольной продукции. Ограничения на продажу алкоголя были введены в Таиланде в 1972 году для недопущения употребления напитков на рабочем месте в течение дня.

    Отмену графика продажи алкогольной продукции предложил в 2024 году занимавший тогда пост премьер-министра Таиланда Сеттха Тхависин после встречи с представителями ресторанного бизнеса. Рестораторы жаловались на рост операционных расходов и цен на продукты.

    Этим нововведением власти страны намерены содействовать экономической активности, улучшению туристической привлекательности.

     

    Мировые новости
    Диана Калманбаева
