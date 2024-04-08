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    17:39, 08 Апрель 2024 | GMT +6

    Пассажирка с холерой в самолете Дели - Алматы: что известно о состоянии контактных лиц

    Пассажирка с холерой в самолете Дели - Алматы: что известно о состоянии контактных лиц
    Фото: Минздрав РК

    Руководитель департамента санитарно-эпидемиологического контроля Алматы Касымхан Алпысбайулы рассказал о состоянии людей, которые имели контакт с заразившейся холерой пассажиркой авиарейса из Дели, передает корреспондент агентства Kazinform.

    На днях во время санитарно-карантинного контроля на борту авиакомпании Air Astana выявили пассажирку, которая пожаловалась на частый жидкий стул, слабость, сухость во рту. Она следовала из Дели в Кыргызстан через Алматы. Позже по результатам анализов ей был поставлен диагноз «холера». Ее и других контактных лиц госпитализировали. 

    - Весь состав экипажа борта -  восемь человек - был госпитализирован как контактные лица в инфекционный стационар, из восьми членов экипажа на домашний карантин отправили - 4, в стационаре находятся - 4. Среди контактных лиц не выявлено больных или же носителей холеры. Самочувствие всех членов экипажа удовлетворительное, жалоб на состояние здоровья нет, - сообщил главный санврач Алматы.

    Теги:
    Здравоохранение Холера Самолет Алматы Минздрав РК
    Еламан Турысбеков
    Автор
    Еламан Турысбеков
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