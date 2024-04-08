Пассажирка с холерой в самолете Дели - Алматы: что известно о состоянии контактных лиц

Руководитель департамента санитарно-эпидемиологического контроля Алматы Касымхан Алпысбайулы рассказал о состоянии людей, которые имели контакт с заразившейся холерой пассажиркой авиарейса из Дели, передает корреспондент агентства Kazinform.

На днях во время санитарно-карантинного контроля на борту авиакомпании Air Astana выявили пассажирку, которая пожаловалась на частый жидкий стул, слабость, сухость во рту. Она следовала из Дели в Кыргызстан через Алматы. Позже по результатам анализов ей был поставлен диагноз «холера». Ее и других контактных лиц госпитализировали.