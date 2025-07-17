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    12:35, 17 Июль 2025 | GMT +5

    Пассажирка отсудила у SCAT компенсацию за задержку багажа и моральный вред

    Межрайонный суд по гражданским делам Шымкента рассмотрел дело по иску к авиакомпании SCAT о взыскании неустойки за задержку доставки багажа и компенсации морального вреда, передает корреспондент агентства Kazinform.

    багажная лента
    Фото: Pixabay

    Как установлено в ходе судебного разбирательства, после перелета из Алматы во вьетнамский Фукуок пассажирка не получила свой багаж. По информации суда, чемодан был найден и доставлен спустя два дня после обращения в авиакомпанию.

    — Истец указала, что просрочка в доставке багажа вызвала у нее значительные неудобства и моральные страдания, в связи с чем она обратилась в суд с требованием взыскать неустойку и компенсацию морального вреда, — сообщили в суде.

    Решением суда первой инстанции иск был удовлетворен частично. С авиакомпании SCAT взыскана неустойка за просрочку доставки багажа, в остальной части иска — отказано.

    Однако коллегия по гражданским делам пересмотрела дело и частично изменила решение суда первой инстанции.

    — Согласно Закону РК «О защите прав потребителей», компенсация морального вреда подлежит взысканию независимо от наличия или отсутствия имущественного ущерба. С учетом этого суд апелляционной инстанции изменил решение и дополнительно взыскал с авиакомпании SCAT компенсацию морального вреда в пользу истца, — сообщили в судебной коллегии.

    Постановление апелляционной инстанции вступило в законную силу.

    Ранее суд обязал немецкую авиакомпанию Lufthansa возместить казахстанским пассажирам причиненный материальный ущерб и компенсацию морального вреда.

    Теги:
    Самолет Авиация Суды Шымкент Аэропорт
    Татьяна Корякина
    Татьяна Корякина
    Автор
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