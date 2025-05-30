Авиакомпания Lufthansa выплатит компенсации казахстанским пассажирам

Об этом в своем Telegram-канале сообщил адвокат Данильхан Шагатаев.

Речь идет о казахстанцах, летевших с ребенком рейсом LH1648 по маршруту Франкфурт-на-Майне – Алматы. Судно развернули в воздухе и оно приземлилось в Астане.

- За это время их не обеспечили горячим питанием, прохладительными напитками, гостиницей и трансфером. Никакой информации со стороны представителей, объяснений не было. По итогу представитель авиакомпании рекомендовал пассажирам самостоятельно приобрести билеты на другой рейс, в свою очередь, авиакомпания пообещала возместить стоимость билетов позднее. В результате, пассажиры приобрели авиабилеты другой авиалинии АО «FlyArystan» на ближайший рейс 22.12.2023 года. При этом им пришлось оплатить гостиницу и за перевес багажа, - сообщил адвокат.

Несмотря на заверения представителя авиакомпании о готовности возместить стоимость билетов, пассажирам ничего возместили. Они были вынуждены писать жалобы в Комитет гражданской авиации на протяжении полутора лет, но безрезультатно.

Руководствуясь Монреальской Конвенцией, участником которого является Республика Казахстан, иск казахстанцев против иностранной авиакомпании рассматривал Турксибский районный суд города Алматы.

По итогу Lufthansa возместит ущерб каждому пассажиру в виде стоимости купленных билетов, расходов на оплату гостиницы, за перевес багажа, компенсирует моральный вред и судебные расходы. Решение не вступило в законную силу.