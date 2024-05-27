Пассажиры и экипаж рейса Доха — Дублин получили травмы во время полета над Турцией. Некоторые эксперты считают, что подобные инциденты будут происходить чаще из-за изменения климата, передает агентство Kazinform со ссылкой на Euronews.

Шесть пассажиров и шесть членов экипажа получили травмы в результате турбулентности на рейсе из Катара в Ирландию в воскресенье.

— Рейс QR107 авиакомпании Qatar Airways из Дохи благополучно приземлился в аэропорту Дублина в соответствии с расписанием незадолго до 13:00, — говорится в заявлении управления аэропорта Дублина.

Травмы пассажирами и членами экипажа были получены, когда самолет «столкнулся с турбулентностью во время полета над Турцией».

После приземления самолет встретили сотрудники экстренных служб.

— Команда аэропорта Дублина продолжает оказывать всестороннюю помощь на земле пассажирам и сотрудникам авиакомпании, — говорится в сообщении управления.

Этот инцидент произошел после того, как на прошлой неделе в результате сильной турбулентности на рейсе Singapore Airlines погиб пассажир и десятки людей получили ранения.

Рейс, следовавший из Лондона в Сингапур, попал в воздушную яму, когда бортпроводники подавали завтрак, а затем столкнулся с турбулентностью, что вынудило пилотов запросить экстренную посадку в Таиланде.

Некоторые специалисты высказывают предположения, что изменение климата может усугубить частоту и интенсивность турбулентности.