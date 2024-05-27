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    20:46, 26 Май 2024 | GMT +6

    Пассажиры и экипаж рейса Доха — Дублин получили травмы в полете над Турцией

    Пассажиры и экипаж рейса Доха — Дублин получили травмы в полете над Турцией
    Фото: qatarairways.com

    Пассажиры и экипаж рейса Доха — Дублин получили травмы во время полета над Турцией. Некоторые эксперты считают, что подобные инциденты будут происходить чаще из-за изменения климата, передает агентство Kazinform со ссылкой на Euronews.

    Шесть пассажиров и шесть членов экипажа получили травмы в результате турбулентности на рейсе из Катара в Ирландию в воскресенье.

    — Рейс QR107 авиакомпании Qatar Airways из Дохи благополучно приземлился в аэропорту Дублина в соответствии с расписанием незадолго до 13:00, — говорится в заявлении управления аэропорта Дублина.

    Травмы пассажирами и членами экипажа были получены, когда самолет «столкнулся с турбулентностью во время полета над Турцией».

    После приземления самолет встретили сотрудники экстренных служб.

    — Команда аэропорта Дублина продолжает оказывать всестороннюю помощь на земле пассажирам и сотрудникам авиакомпании, — говорится в сообщении управления.

    Этот инцидент произошел после того, как на прошлой неделе в результате сильной турбулентности на рейсе Singapore Airlines погиб пассажир и десятки людей получили ранения.

    Рейс, следовавший из Лондона в Сингапур, попал в воздушную яму, когда бортпроводники подавали завтрак, а затем столкнулся с турбулентностью, что вынудило пилотов запросить экстренную посадку в Таиланде.

    Некоторые специалисты высказывают предположения, что изменение климата может усугубить частоту и интенсивность турбулентности.

    Теги:
    Самолет Турция Климат Авиация Аэропорт Мировые новости
    Наталья Мосунова
    Автор
    Наталья Мосунова
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