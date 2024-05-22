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    19:42, 21 Май 2024 | GMT +6

    Один человек погиб из-за турбулентности на рейсе Лондон-Сингапур

    Один человек погиб из-за турбулентности на рейсе Лондон-Сингапур
    Фото: bna.bh

    Один человек погиб и еще несколько получили ранения на рейсе авиакомпании Singapore Airlines из Лондона, когда самолет попал в зону сильной турбулентности, передает агентство Kazinform со ссылкой на BBC.

    Самолёт Boeing 777-300ER, направлявшийся в Сингапур, был вынужден совершить посадку в Бангкоке и приземлился в 15:45 по местному времени.

    Данные отслеживания полётов показывают, что самолёт резко снизился на 1800 метров за считанные минуты после пересечения Бенгальского залива.

    На борту рейса SQ 321 находились 211 пассажиров и 18 членов экипажа, говорится в заявлении авиакомпании.

    - Singapore Airlines выражает свои глубочайшие соболезнования семье погибшего, - говорится в заявлении.

    Авиакомпания также добавила, что работает с властями Таиланда для оказания медицинской помощи пассажирам и направляет команду в Бангкок для предоставления дополнительной помощи.

    Министр транспорта Сингапура Чи Хонг Тат заявил, что правительство окажет помощь пассажирам и их семьям.

    Еще неясно, что именно произошло на борту самолета.

    Один из пассажиров рассказал агентству Reuters, что самолёт внезапно начал «наклоняться, и начало трясти».

    - Я начал готовиться к тому, что произойдет, и очень внезапно произошло резкое падение, такое что все, кто сидел и не был пристегнут, сразу же ударились о потолок, -  сказал 28-летний студент Дзафран Азмир. - Некоторые люди ударились головами о багажные полки и помяли их, они ударялись о места, где находятся лампы и маски, и пробивали их насквозь.

    Как заявил эксперт по авиации Джон Стрикленд, «травмы от сильной турбулентности относительно редки, однако сильная турбулентность может быть плачевной и привести к серьёзным травмам или, к сожалению, как в этом случае, к летальному исходу». 

    Он добавил, что экипажи самолётов проходят подготовку по реагированию на турбулентность.

     - Недаром авиакомпании рекомендуют оставлять ремни безопасности слегка пристёгнутыми на протяжении всего полёта, будь он длинным или коротким, - добавил эксперт по авиации.

    Также согласно исследованиям, изменение климата увеличит вероятность сильной турбулентности в будущем.

     

    Теги:
    Авиакатастрофа Самолет Авиация Происшествия Мировые новости Сингапур
    Мадина Гумарова
    Автор
    Мадина Гумарова
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