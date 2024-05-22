Один человек погиб из-за турбулентности на рейсе Лондон-Сингапур

Один человек погиб и еще несколько получили ранения на рейсе авиакомпании Singapore Airlines из Лондона, когда самолет попал в зону сильной турбулентности, передает агентство Kazinform со ссылкой на BBC.

Самолёт Boeing 777-300ER, направлявшийся в Сингапур, был вынужден совершить посадку в Бангкоке и приземлился в 15:45 по местному времени.

Данные отслеживания полётов показывают, что самолёт резко снизился на 1800 метров за считанные минуты после пересечения Бенгальского залива.

На борту рейса SQ 321 находились 211 пассажиров и 18 членов экипажа, говорится в заявлении авиакомпании.

- Singapore Airlines выражает свои глубочайшие соболезнования семье погибшего, - говорится в заявлении.

Авиакомпания также добавила, что работает с властями Таиланда для оказания медицинской помощи пассажирам и направляет команду в Бангкок для предоставления дополнительной помощи.

Министр транспорта Сингапура Чи Хонг Тат заявил, что правительство окажет помощь пассажирам и их семьям.

Еще неясно, что именно произошло на борту самолета.

Один из пассажиров рассказал агентству Reuters, что самолёт внезапно начал «наклоняться, и начало трясти».

- Я начал готовиться к тому, что произойдет, и очень внезапно произошло резкое падение, такое что все, кто сидел и не был пристегнут, сразу же ударились о потолок, - сказал 28-летний студент Дзафран Азмир. - Некоторые люди ударились головами о багажные полки и помяли их, они ударялись о места, где находятся лампы и маски, и пробивали их насквозь.

Как заявил эксперт по авиации Джон Стрикленд, «травмы от сильной турбулентности относительно редки, однако сильная турбулентность может быть плачевной и привести к серьёзным травмам или, к сожалению, как в этом случае, к летальному исходу».

Он добавил, что экипажи самолётов проходят подготовку по реагированию на турбулентность.

- Недаром авиакомпании рекомендуют оставлять ремни безопасности слегка пристёгнутыми на протяжении всего полёта, будь он длинным или коротким, - добавил эксперт по авиации.

Также согласно исследованиям, изменение климата увеличит вероятность сильной турбулентности в будущем.