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    15:41, 08 Июль 2021 | GMT +6

    Пассажира с ручным вентилятором в автобусе Алматы обсуждают в сети

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В сети обсуждают видео, где пассажирка автобуса в Алматы пользуется ручным мини вентилятором. Автор уверяет, что в салоне общественного транспорта не работал кондиционер, а на улице жара, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Видео появилось в Instagram : «№201 автобус, кондиционер выключен, «духота», у людей ручной вентилятор», - говорится в посте.

    Пользователи сети под этим постом оставили разные комментарии, некоторые восприняли с юмором, а другие возмущались.

    «Вроде новые автобусы, но какой ужас. Окна там не удобные и закрытые. Проблемы постоянно с кондиционерами. Люди задыхаются летом… Да, вчера №201 был без кондиционера, ужас просто… Да я тоже утром ехала без «кондера» на 201 маршрутке. Было очень душно. Это проблема всех автобусов в №123 и 56 после обеда вообще невозможно ехать, автобусы полные, а кондиционеры не включаются. Это ужасно», - пишут пользователи.

    Ранее алматинцы пожаловались акиму города на отсутствие кондиционеров в автобусах.

    Руководитель управления городской мобильности Гани Мурзаханов ответил, что кондиционеры на сегодня имеются в 1 198 автобусах, а в 1 243 - не имеются.

    «На сегодня кондиционеры 62 автобусов находятся в неисправном состоянии. Мы ожидаем запчасти из Китая и России. В течение 10 дней они должны поступить. После мы подключим кондиционеры», - ответил ранее в прямом эфире на телеканале Алматы Гани Мурзаханов.


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