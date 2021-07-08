Пассажира с ручным вентилятором в автобусе Алматы обсуждают в сети

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В сети обсуждают видео, где пассажирка автобуса в Алматы пользуется ручным мини вентилятором. Автор уверяет, что в салоне общественного транспорта не работал кондиционер, а на улице жара, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Видео появилось в Instagram : «№201 автобус, кондиционер выключен, «духота», у людей ручной вентилятор», - говорится в посте.

Пользователи сети под этим постом оставили разные комментарии, некоторые восприняли с юмором, а другие возмущались.

«Вроде новые автобусы, но какой ужас. Окна там не удобные и закрытые. Проблемы постоянно с кондиционерами. Люди задыхаются летом… Да, вчера №201 был без кондиционера, ужас просто… Да я тоже утром ехала без «кондера» на 201 маршрутке. Было очень душно. Это проблема всех автобусов в №123 и 56 после обеда вообще невозможно ехать, автобусы полные, а кондиционеры не включаются. Это ужасно», - пишут пользователи.

Ранее алматинцы пожаловались акиму города на отсутствие кондиционеров в автобусах.

Руководитель управления городской мобильности Гани Мурзаханов ответил, что кондиционеры на сегодня имеются в 1 198 автобусах, а в 1 243 - не имеются.

«На сегодня кондиционеры 62 автобусов находятся в неисправном состоянии. Мы ожидаем запчасти из Китая и России. В течение 10 дней они должны поступить. После мы подключим кондиционеры», - ответил ранее в прямом эфире на телеканале Алматы Гани Мурзаханов.