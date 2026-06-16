Пассажир умер в поезде по пути из Астаны в Уральск

14 июня в пассажирском поезде №57 сообщением Нурлы Жол – Уральск во время следования ухудшилось состояние одного из пассажиров, передает корреспондент агентства Kazinform.

Кадры с оказанием помощи появились в социальных сетях.

По информации перевозчика, мужчине стало плохо в вагоне № 19 перед станцией Курорт-Боровое. Проводник сообщил о случившемся начальнику поезда, который через локомотивную бригаду вызвал скорую медицинскую помощь.

Со слов супруги, следовавшей вместе с пассажиром, мужчина возвращался после операции на сердце.

Бригада скорой помощи прибыла к поезду на станции Курорт-Боровое в 23:49. Медики провели осмотр, измерили артериальное давление и оказали необходимую помощь. Однако спустя некоторое время пассажир потерял сознание.

В 00:30 врачи констатировали смерть мужчины.

Тело умершего было снято с поезда на станции Кокшетау для проведения судебно-медицинских процедур. По факту произошедшего составлен соответствующий акт с участием представителей железной дороги, полиции и медицинских работников. Кроме того, перевозчик уточнил, что в связи с проведением неотложных медицинских и процессуальных мероприятий задержка поезда составила 43 минуты.

Ранее во Франции из-за жары и сбоя работы электросетей эвакуировали пассажиров электропоездов.