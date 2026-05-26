Из-за жары и сбоя электросети во Франции эвакуировали пассажиров скоростных поездов

На юго-востоке Франции сотни пассажиров были экстренно эвакуированы из двух скоростных поездов TGV, заблокированных на путях к северу от Лиона. Причиной инцидента стал технический сбой в электроснабжении из-за резко наступившей в регионе жары, передает собственный корреспондент Kazinform со ссылкой на французский телеканал BFMTV.

Инцидент произошел на высокоскоростной магистрали LGV Sud-Est в период массового возвращения граждан после продолжительных выходных. Понедельник является выходным днем во многих странах ЕС.

Из-за обрыва контактной сети и прекращения подачи электроэнергии в пути были вынужденно остановлены два состава.

Ситуация в поездах быстро стала критической: из-за отключения электричества в вагонах полностью перестали работать системы кондиционирования воздуха.

Температура на улице в это время достигала аномальных для конца мая +37 градусов Цельсия.

Как пишут сами пассажиры в социальных сетях, они провели в закрытых душных вагонах более двух часов. В связи с угрозой массового теплового перегрева и ухудшения самочувствия людей железнодорожные службы совместно со спасателями приняли решение о полной эвакуации пассажиров прямо с путей.

По информации национальной компании французских железных дорог SNCF, авария привела к серьезным сбоям и задержкам других рейсов на этом направлении.

В настоящее время ведутся ремонтные работы по восстановлению поврежденного участка электросети. На место происшествия направлены дополнительные силы для оказания помощи эвакуированным пассажирам и обеспечения их питьевой водой.

Метеорологические службы Франции предупредили о пришедшей в страну преждевременной волне летней жары, которая уже привела к температурным рекордам в нескольких регионах республики.

Ранее сообщалось, что в ближайшие дни в Великобритании, Франции и Испании могут быть побиты еще сотни температурных рекордов. Волна жары в Европе, по оценкам специалистов, сохранится как минимум до конца недели.