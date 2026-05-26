Аномальная жара накрыла Европу: Британия обновила рекорд 103-летней давности

В Европе фиксируют аномальную жару, которая уже привела к историческим температурным рекордам сразу в нескольких странах, передает Kazinform со ссылкой на BBC.

Наиболее сложная ситуация наблюдается в Великобритании, Франции и Испании, где температура значительно превышает климатическую норму для конца мая.

По данным британской метеослужбы Met Office, 26 мая в лондонском аэропорту «Хитроу» температура воздуха достигает +33,5 градуса. Это абсолютный рекорд для мая за всю историю наблюдений в Великобритании.

Предыдущий температурный максимум для мая +32,8 градусов был установлен еще в 1922 году в районе Кэмден в Лондоне. Аналогичные показатели также фиксировались в 1944 году в Риджентс-парке, а также в городах Хоршэм и Танбридж-Уэллс.

Синоптики предупреждают, что жара в Великобритании продолжит усиливаться. Уже во вторник температура может подняться до +35 градусов, что станет новым экстремальным показателем для мая.

Кроме того, минувшей ночью в Лондоне зафиксировали рекордно высокую ночную температуру для мая +19,4 градуса. Эксперты отмечают, что такие показатели особенно опасны для здоровья, поскольку организм не успевает восстановиться после дневной жары.

Аномальная жара охватила и другие страны Европы. Во Франции более 20 городов обновили температурные рекорды за всю историю метеонаблюдений. Национальная служба Meteo France назвала текущую волну жары «преждевременной, исключительной и продолжительной».

В Испании температура в ряде регионов приблизилась к +40. Во многих частях Европы воздух сейчас прогревается на 12–15 градусов выше климатической нормы.

Метеорологи прогнозируют, что в ближайшие дни в Великобритании, Франции и Испании могут быть побиты еще сотни температурных рекордов. Волна жары в Европе, по оценкам специалистов, сохранится как минимум до конца недели.

