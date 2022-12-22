Пассажир такси оформил кредиты на водителей в Туркестане на 6 млн тенге

22 Декабря 2022, 20:44

ТРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Пассажир такси оформлял кредиты на водителей в Туркестане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В управление полиции города Туркестана с заявлением обратился местный житель. Со слов потерпевшего, неизвестные от его имени оформили кредит на сумму свыше 900 тысяч тенге. Спустя месяц, когда из банка пришло извещение об оплате долга, мужчина обратился за помощью к стражами порядка для выяснения всех обстоятельств. Факт полицейские зарегистрировали по статье 190 УК РК «Мошенничество». Они установили подозреваемого в мошенничестве. Им является безработный молодой человек, местный житель.

Как выяснилось, подозреваемый садился в авто под видом пассажира и просил у водителей сотовый телефон для звонка, а затем обманным путем оформлял кредиты. Установлено, что молодой человек оказался причастен к еще 5 фактам мошенничества. Сумма ущерба, нанесенная потерпевшим, составила около 6 млн тенге.В отношении подозреваемого проводится досудебное расследование и выясняется причастность молодого афериста к аналогичным преступлениям.