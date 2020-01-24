Пассажир с коронавирусом - в аэропорту Алматы проходят учения

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В международном аэропорту Алматы в связи с ситуацией в Китае и других странах по коронавирусу проводится учение с имитацией прибывшего воздушным судном больного из Китая, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Учения проводятся департаментом контроля качества и безопасности товаров и услуг города в целях обеспечения готовности по оперативному взаимодействию служб.

Согласно сценарию учений, бортпроводник замечает больного с подозрением на коронавирус.

Алгоритм действия начинается с 10:57. Диспетчеру ПСДА с борта ВС авиакомпании Scat поступила информация о пассажире, у которого кашель, недомогание, высокая температура, ухудшение состояние организма.

«При опросе пассажира бортпроводник выяснил, что больной живет в провинции Китая в городе Ухане. Он летит в Алматы с гостевым визитом. Незадолго до вылета больной отмечал озноб, головной боль, кашель, предполагал, что это ОРВИ. Учитывая, что больной живет в неблагополучной стране по коронавирусной инфекции - пневмонии неустановленной этиологии, и сопоставив данные клинических симптомов, бортпроводник заподозрил инфекционную заболеваемость», - ознакомила со сценарием заместитель руководителя алматинского отделенческого управления ККБТУ на транспорте Гулиям Исмагулова.

Далее в воздушном судне силами экипажа разворачивается первичные санитарно-противоэпидемические мероприятия, проводится мероприятия по случаю выявления инфекционной заболеваемости согласно схеме оповещения и алгоритма действия.

Стоит отметить, что в учениях принимают участие службы аэропорта города, специалисты департамента ККБТУ Алматы, Алматинского отделенческого управления ККБТУ на транспорта, санитарно-карантинного пункта и медицинской службы аэропорта, Национального научного центра особо опасных инфекций, управления общественного здоровья города Алматы (специалист-эпидемиолог, инфекционист, бригада скорой помощи), Центра дезинфекции по Алматы с дезинфекционной бригадой.

На учениях будет предоставлена краткая презентация по коронавирусной инфекции от Национального научного центра особо опасных инфекций.

Заранее будут подготовлены пропуска на территорию воздушной пограничной зоны.

Отметим, по состоянию на 23 января зарегистрировано 830 подтвержденных случаев заболевания новым типом коронавируса в 29 провинциях (районах, городах), 25 случаев с летальным исходом.

Также получены сведения о пяти подтвержденных случаях заболевания новым коронавирусом в Гонконге (2), Макао (2) и Тайване (1). Девять подтвержденных случаев заболевания зарегистрированы в Таиланде (3), Японии (1), Южной Корее (1), США (1), Вьетнаме (2) и Сингапуре (1).

Ранее известный казахстанский эпидемиолог Сакен Амиреев рассказал казахстанцам, как уберечь себя от нового коронавируса.

Также о профилактической работе в связи со вспышкой коронавируса нового типа в Китае рассказал министр информации и общественного развития РК Даурен Абаев.