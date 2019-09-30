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вчера 21:53
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Пассажир ранил водителя автобуса ножом в Алматы
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы пассажир ранил водителя автобуса ножом, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
Случай произошел 29 сентября около 22:00 часов по улице Жандосова на маршруте №126.
«В результате конфликта с пассажиром ножевое ранение получил 28-летний водитель автобуса. Он был доставлен в медицинское учреждение, после осмотра отпущен. Факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по ст.293 ч.3 УК РК и расследуется в управлении полиции Наурызбайского района по территориальности. С целью расследования преступления создана специальная следственно-оперативная группа», - сообщили в ДП Алматы.
Проводится комплекс оперативных и специальных мероприятий, направленных на установление личности подозреваемого и его задержание.
В управлении общественного здоровья города рассказали, что водитель находится на амбулаторном лечении.
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