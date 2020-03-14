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Пассажир, прибывший из Москвы в Алматы, мог заразиться коронавирусом от сына

14 Марта 2020 16:40
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Пассажир, прибывший из Москвы в Алматы, мог заразиться коронавирусом от сына

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Один из двух казахстанцев, у которых сегодня выявлен коронавирус - житель Алматы, прилетевший из Москвы. Как заявил руководитель управления общественного здоровья Алматы Тлеухан Абилдаев, алматинец мог заразиться от сына, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Последний четвертый пациент (который находится в Алматы - корр.) прибыл из Москвы, гражданин Казахстана. По его словам, он контактировал в Москве своим сыном , который прибыл из Италии. Его сын был одним из заносчиков инфекции в Москву из Италии. Пациент об этом нам не сообщал. Вчера вечером алматинец обратился к нам, мы у него получили анализы. Утром определили, что анализы положительные. С утра мы его госпитализировали. Он живет в квартире вместе с супругой. Мы госпитализировали их в стационар в отдельные боксы. Жена находится в отдельном боксе, так как она потенциальная контактная. У нее также взяты сегодня анализы. По итогам будет все известно», - сказал Тлеухан Абилдаев.

Ранее сообщалось, что заразившийся коронавирусом казахстанец прилетел в Алматы из Москвы 10 марта. Это мужчина 1958 года рождения, частный предприниматель.

Напомним, на сегодня у шестерых граждан Казахстана выявлен коронавирус.

Сегодня главврач Алматы также рассказал о состоянии четырех заразившихся коронавирусом казахстанцев, которые находятся в инфекционных больницах города.



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Ключевые слова: Алматы, Здравоохранение, Пневмония в Китае,
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Автор:

Еламан Турысбеков

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