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    11:44, 11 Апрель 2024 | GMT +6

    Пассажир напал на водителя автобуса в Алматы: его арестовали

    автобус
    Фото: кадр из видео ДП Алматы

    В Алматы 38-летний пассажир автобуса 98-го маршрута устроил конфликт в общественном транспорте, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Как сообщили в департаменте полиции города, инцидент произошел около 8 часов утра в Бостандыкском районе. Мужчина из хулиганских побуждений, особо дерзко нарушая общественный порядок, выражая явное неуважение к обществу, нанес телесные повреждения водителю автобуса.

    — Подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания. По факту хулиганства возбуждено уголовное дело. Назначена экспертиза. В свое оправдание злоумышленник сообщил, что, опаздывая на работу, попросил водителя поехать быстрее. Однако по этой причине произошел конфликт, — сказал начальник управления полиции Бостандыкского района Дидар Аханов.

    Напомним, в декабре 2023 года в Алматы произошел аналогичный инцидент — тогда нападение пассажира на водителя автобуса закончилось смертельным ДТП. Мужчина ударил водителя-женщину, которая потеряла сознание и управление над транспортом, а неуправляемый автобус допустил наезд на людей, находившихся возле остановки, а также столкнулся с четырьмя авто.

    В результате аварии три человека погибли на месте до приезда бригады скорой помощи, еще трое были госпитализированы. Двое из погибших были супругами — воспитывали четверых детей.

    Теги:
    полиция Автобус Общество Безопасность Алматы Нападение
    Еламан Турысбеков
    Автор
    Еламан Турысбеков
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