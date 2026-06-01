Пассажир лишился ног в ДТП на трассе Астана–Павлодар

На трассе Астана–Павлодар произошло серьезное ДТП с участием Hyundai Tucson. По данным полиции, в результате аварии в больницу доставлены трое пассажиров, передает корреспондент агентства Kazinform.

В департаменте полиции сообщили, что по факту ДТП проводится расследование.

— По предварительным данным, 29 мая на автодороге «Астана–Павлодар» водитель автомашины Hyundai Tucson совершил наезд на препятствие в виде криволинейного бруса. В результате ДТП трое пассажиров доставлены в больницу, — сообщили в полиции.

По информации, распространяемой в социальных сетях, в результате аварии тяжелые травмы получил пассажир 2005 года рождения — впоследствие ему была проведена ампутация нижних конечностей.

Ранее в ВКО цементовоз опрокинулся на дороге, водитель был госпитализирован.