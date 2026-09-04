KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренды:
    Jibek Joly TRK
    РУ
    Тренды:

    Пассажир Газели погиб после ДТП на трассе в Акмолинской области

    По факту произошедшего акмолинские полицейские начали досудебное расследование, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Пассажир Газели погиб после ДТП на трассе в Акмолинской области
    Фото: Kazinform/ИИ

    По информации пресс-службы департамента полиции Акмолинской области, 3 сентября на 51-м километре автодороги Астана — Караганда, возле села Шоптыколь произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобилей марок «Газель» и «Mercedes-Benz Sprinter».

    — В результате ДТП водитель и один пассажир автомобиля «Газель» с различными телесными повреждениями доставлены в медицинское учреждение. Позже пассажир от полученных травм скончался в больнице, — сообщили в ведомстве.

    По данному факту полицейские начали досудебное расследование, по результатам которого будет принято процессуальное решение.

    Полицейские напоминают: для предотвращения подобных происшествий участникам дорожного движения важно соблюдать скоростной режим, особенно на участках с интенсивным движением, и контролировать техническое состояние транспортных средств.

    Напомним, ранее три человека пострадали в ДТП в Алматы.

    ДТП Регионы Казахстана Алматинская область Происшествия
    Оксана Матасова
    Оксана Матасова
    Автор