Пассажир Газели погиб после ДТП на трассе в Акмолинской области

По информации пресс-службы департамента полиции Акмолинской области, 3 сентября на 51-м километре автодороги Астана — Караганда, возле села Шоптыколь произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобилей марок «Газель» и «Mercedes-Benz Sprinter».

— В результате ДТП водитель и один пассажир автомобиля «Газель» с различными телесными повреждениями доставлены в медицинское учреждение. Позже пассажир от полученных травм скончался в больнице, — сообщили в ведомстве.

По данному факту полицейские начали досудебное расследование, по результатам которого будет принято процессуальное решение.

Полицейские напоминают: для предотвращения подобных происшествий участникам дорожного движения важно соблюдать скоростной режим, особенно на участках с интенсивным движением, и контролировать техническое состояние транспортных средств.

Напомним, ранее три человека пострадали в ДТП в Алматы.