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    Не уступил дорогу: три человека пострадали в ДТП в Алматы

    Сегодня ночью на перекрестке Яссауи и Тагзым в Алматы произошло дорожно-транспортное происшествие, передает корреспондент агентства Kazinform.

    ДТП, авария, знак
    Фото: freepik

    В результате аварии три человека обратились за медицинской помощью.

    По данным полиции, ДТП произошло сегодня около 01:30. Водитель Hyundai, следуя по улице Тагзым в западном направлении, на пересечении с улицей Яссауи проигнорировал требование дорожного знака 2.4. «Уступи дорогу» и выехал на нерегулируемый перекресток.

    В этот момент по улице Яссауи в северном направлении двигался Chevrolet. Произошло столкновение, после чего Chevrolet допустил наезд на препятствие.

    В настоящее время обстоятельства аварии выясняют сотрудники управления полиции Ауэзовского района.

    Ранее шесть человек погибли в результате дорожно-транспортного происшествия на автодороге «Сарыозек — Коктал» в области Жетісу.

    ДТП Регионы Казахстана Алматы Авария
    Камшат Абдирайым
    Камшат Абдирайым
    Автор