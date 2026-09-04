Не уступил дорогу: три человека пострадали в ДТП в Алматы

Сегодня ночью на перекрестке Яссауи и Тагзым в Алматы произошло дорожно-транспортное происшествие, передает корреспондент агентства Kazinform.

В результате аварии три человека обратились за медицинской помощью.

По данным полиции, ДТП произошло сегодня около 01:30. Водитель Hyundai, следуя по улице Тагзым в западном направлении, на пересечении с улицей Яссауи проигнорировал требование дорожного знака 2.4. «Уступи дорогу» и выехал на нерегулируемый перекресток.

В этот момент по улице Яссауи в северном направлении двигался Chevrolet. Произошло столкновение, после чего Chevrolet допустил наезд на препятствие.

В настоящее время обстоятельства аварии выясняют сотрудники управления полиции Ауэзовского района.

Ранее шесть человек погибли в результате дорожно-транспортного происшествия на автодороге «Сарыозек — Коктал» в области Жетісу.