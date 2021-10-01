ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Паспорта вакцинации подделывали сотрудники медучреждения в Туркестанской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДП региона.

В дежурную часть Казыгуртского РОП поступили оперативная информация о том, что трое местных жителей оформили поддельные паспорта вакцинации. Получив сообщение, стражи порядка провели комплекс необходимых всесторонних мероприятия по выяснению всех обстоятельств.

В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские Казыгуртского РОП установили двух работников одного из медучреждений, которые пользуясь служебным положением, занимались изготовлением и реализацией поддельных паспортов вакцинации. Подозреваемых доставили в районный отдел полиции для выяснения всех обстоятельств произошедшего.

В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование 385 УК РК «Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, штампов, печатей, бланков, государственных знаков почтовой оплаты, государственных наград». Как выяснили районные полицейские, подозреваемые изготовили поддельные паспорта вакцинации для трёх местных жителей. В настоящее время расследование продолжается.

В свою очередь, полицейские Туркестанской области призывают граждан соблюдать законы и напоминают об уголовной ответственности за совершение каких-либо противоправных действий.