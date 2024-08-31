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    16:00, 31 Август 2024 | GMT +6

    Пашинян предложил Алиеву встречу в двустороннем формате на границе стран

    Пашинян предложил Алиеву встречу в двустороннем формате на границе стран
    Фото: скриншот трансляции пресс-конференции Никола Пашиняна

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян по дипломатическим каналам предложил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву провести двустороннюю встречу. Армения считает двусторонний формат переговоров с Азербайджаном эффективным, но не исключает встреч лидеров стран в каком-либо другом формате и высоко ценит содействие международных партнеров мирной повестке. Об этом премьер-министр Армении заявил в ходе своей пресс-конференции, передает собственный корреспондент Kazinform.

    - Уже долгое время работа с Азербайджаном ведется в двустороннем формате. Можно сказать, что двусторонний формат показал определенную эффективность. Вчера был подписан регламент совместной работы комиссий по демаркации границы. Пока мы движемся вперед, думаю, этот формат правильный, - заявил Никол Пашинян.

    По словам Никола Пашиняна, по дипломатическим каналам он предлагал президенту Азербайджана встречу в двустороннем формате. Одним из мест встречи может быть граница между двумя странами. Вместе с тем, глава армянского кабмина не исключает встреч на высшем уровне и в каких-либо других форматах. 

    Как отметил Никол Пашинян, Армения высоко ценит содействие международных партнеров мирной повестке.

    Теги:
    Армения Ильхам Алиев Видео Азербайджан Мировые новости
    Азамат Альмаганбетов
    Автор
    Азамат Альмаганбетов
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