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Пасха вселяет радость и надежду в сердца верующих - Маулен Ашимбаев

Редактор:  
Ринат Дусумов
24 Апреля 2022, 09:47
Пасха вселяет радость и надежду в сердца верующих - Маулен Ашимбаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Спикер Сената Парламента РК Маулен Ашимбаев поздравил православных казахстанцев с праздником Пасхи, передает МИА «Казинформ».

«Поздравляю всех православных казахстанцев со светлым праздником Пасхи! Для христиан этот день всегда был и остается одним из главных религиозных праздников. Пасха вселяет радость и надежду в сердца верующих. Добрые традиции этого праздника вдохновляют людей на благие дела и устремления, служат утверждению в обществе таких ценностей и нравственных ориентиров, как забота о ближнем, милосердие и сострадание.

На новом этапе развития нашей страны все большее значение приобретает взаимное уважение друг к другу представителей различных этнических групп и конфессий. Сохранение мира, согласия и общенационального единства является залогом эффективной реализации повестки #ЖаңаҚазақстан.

Желаю всем православным крепкого здоровья, благополучия и новых успехов во всех добрых начинаниях!» - написал в Facebook Маулен Ашимбаев.


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