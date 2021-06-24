Пасечников становится больше в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Бортническому делу обучают в отдаленном Мойынкумском районе Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в региональной службе коммуникаций Жамбылской области, в Мойынкумском районе с каждым годом растет число пчеловодов. Только в этом году 15 жителей района приняли решение заняться бортничеством. Для получения кредита на безвозвратной основе они проходят курсы в районном центре занятости.

По словам директора центра Бахыта Калымбетова, интерес к пчеловодству в Мойынкумах растет день ото дня.

«В прошлом году два сельских жителя получили безвозвратные кредиты на развитие пчелиного хозяйства, в этом году их число увеличилось. Надо заметить, в учебном центре не только изучают основы ведения «сладкого» дела, но и применяют полученные знания, совмещая теорию с практикой. Здесь учат азам профессии, с чего начать, какие льготы предусмотрены и как расширить начатое дело», - пояснил Бахыт Калымбетов.

Опытный мойынкумский пчеловод Алпысбай Смагулов, имеющий 35-летний стаж пчеловода, показал, что собой представляют пчелиные улья. Он подробно объяснил, как пчелы собирают мед и как можно продвигать бортническое дело на селе. По его словам, если трудиться с душой, то не только избежишь потерь, но и останешься с прибылью.

Отметим, что в жамбылском регионе растет число хозяйств, занимающихся развитием пчеловодства и производством меда. Так, в свое время в Кордайском районе был создан сельскохозяйственный производственный кооператив «Пчелокомплекс «АраТау». В этом же районе планируют открыть апитерапевтический оздоровительный комплекс, с возможностью бесплатного отдыха и лечения.

Ассоциация пчеловодов активно расширяется в Жамбылской области. Сейчас в Ассоциацию входят порядка двухсот субъектов, в целом в регионе насчитывается свыше двухсот пасек, содержащих порядка 80-ти тысяч пчелосемей. Для регистрации пчеловодам предоставляются механизмы государственной поддержки, а в рамках программы развития племенного животноводства выплачивается субсидия. Пчеловоды Жамбылской области могут производить более пятисот тонн меда в год, если будет поддержка со стороны местных исполнительных органов.