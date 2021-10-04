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    10:23, 04 Октябрь 2021 | GMT +6

    ПАСЕ приветствует демократические реформы в Казахстане

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    СТРАСБУРГ. КАЗИНФОРМ - 30 сентября, в последний день работы осенней сессии, в Парламентской Ассамблее Совета Европы приняли письменную декларацию «Политическая реформа в Казахстане отвечает потребностям и устремлениям его граждан», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

    Авторами декларации стала группа из 23 парламентариев во главе с литовским депутатом, вице-президентом ПАСЕ Лаймой Андрикиене, в состав которой вошли члены Бюро Ассамблеи, руководители основных политических групп, депутаты из таких стран, как Германия, Великобритания, Нидерланды, Испания, Италия, Литва, Польша, Финляндия.

    В документе, текст которого опубликован на официальном сайте ПАСЕ, европейские парламентарии приветствовали решение руководства страны о ратификации Второго Факультативного протокола к Международному пакту о гражданских и политических правах, нацеленного на отмену смертной казни.

    Было отмечено, что это решение соответствует ценностям и принципам ПАСЕ.

    «Мы приветствуем заявление Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева на общих прениях 75-й сессии Генассамблеи ООН, в котором он подчеркнул твердую позицию государства в реализации основного права на жизнь, человеческое достоинство», - заявлено в декларации.

    Было отмечено, что Казахстан является важным партнером Совета Европы в рамках четырехлетней программы «Приоритеты Совета Европы по добрососедскому сотрудничеству с Казахстаном», одобренной Комитетом министров Совета Европы 4 апреля 2019 года.

    Принятая в ПАСЕ декларация подтвердила высокую оценку демократических реформ в Казахстане, высказанную европейскими депутатами в ходе встреч с делегацией Сената Парламента РК в Страсбурге.


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