Партнерские связи установили ТРК Президента и агентство АЗЕРТАДЖ

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сегодня, 10 апреля 2023 года, в Астане в рамках официального визита Президента Азербайджана Ильхама Алиева в Казахстан подписан Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между Телерадиокомплексом Президента РК и Азербайджанским государственным информационным агентством (АЗЕРТАДЖ), передает МИА «Казинформ».

В присутствии Глав государств Касым-Жомарта Токаева и Ильхама Алиева документ подписали генеральный директор Телерадиокомплекса Президента РК Раушан Кажибаева и председатель правления Азербайджанского государственного информационного агентства Вугар Алиев.

Казахстанский и азербайджанский медиаресурсы устанавливают партнерские связи в сфере обмена медиаконтентом, совместного производства, взаимного продвижения на национальном и международном уровнях.

«Культурно-гуманитарные связи являются важным направлением межгосударственных отношений. Медиа могут принести большую пользу в налаживании творческих контактов, реализации совместных проектов по созданию созидательного контента, развитию медиасферы региона», - отметила руководитель ТРК Президента Раушан Кажибаева.

По словам главы АЗЕРТАДЖ Вугара Алиева, «развитие партнерства двух ведущих медиа Казахстана и Азербайджана будут способствовать консолидации потенциала представителей масс-медиа двух стран, эффективному информационному обеспечению процессов в экономической, гуманитарной и культурной сферах».

Подписанный сегодня Меморандум о сотрудничестве пополнил пул международных соглашений ТРК Президента с ведущими зарубежными медиакомпаниями, среди которых «Saudi Press Agency», «Trend», «Yonhap», «TPS», «УзА» и др.

Для справки:

НАО «Телерадиокомплекс Президента Республики Казахстан» является одной из крупнейших медиа-компаний Казахстана, в состав которой входят: национальная и международная версия телеканала «Jibek Joly», старейшее в Казахстане Международное информационное агентство «Казинформ» и Центр документального кино.

АЗЕРТАДЖ (полное название – Азербайджанское государственное информационное агентство) – ведущее информационное агентство Азербайджанской Республики, единственным источником официальной государственной информации для местных и зарубежных СМИ. Наряду с официальными сообщениями, непрерывно распространяет достоверную и оперативную информацию на общественно-политическую и экономическую темы на азербайджанском, английском, русском, французском, немецком, арабском, китайском и испанском языках.