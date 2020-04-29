Партия Nur Otan взяла на контроль условия проживания медработников в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Алматинский филиал партии Nur Otan по поручению акима города усиливает контроль места временного проживания медицинских работников, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу филиала партии.

Ранее рабочая группа под руководством заместителя акима Алматы Ержана Бабакумарова в составе председателей комиссий партийного контроля, заместителей акимов районов, представителей районных СЭС и РМО, волонтеров общественных организаций проинспектировала места проживания медицинских работников.

В ходе первой проверки были даны конкретные поручения по соблюдению требований противоэпидемиологических норм. Сегодня в Медеуском районе мониторинговой группой партконтроля осуществлен повторный объезд общежития №3 КазНПУ им. Абая и гостиницы Mika City Hotеl. Здесь проживают 124 медработника. Партийной комиссией проверено устранение недостатков, выявленных при первом мониторинге.

«Да, действительно при первом объезде мониторинговой группы во всех объектах, где проживают медработники, отмечены факты несоблюдения отдельных требований противоэпидемиологических мер. Факты зафиксированы. Ведется ежедневная работа по их исправлению. Также в ходе посещения объектов медработниками озвучены пожелания и вопросы, которые доведены до председателя городского филиала партии, акима города и находятся на особом контроле», - отметил депутат маслихата, председатель комиссии партийного контроля Медеуского района Nur Otan Амиржан Набиев.

Медсестра Бахыт Абильдаева заявила, что комиссия проверяла условия проживания, питания и обеспеченность защитными средствами.

«Партия Nur Otan вместе со спонсорами привезли нам санитайзеры и фрукты. Мои коллеги получили материальную помощь в 50 тысяч тенге от фонда Birgemiz. Спасибо большое Елбасы и Президенту за заботу о врачах», - сказала она.

По итогам посещения объектов проводится подробный анализ справок, представленных районными мониторинговыми группами, принимаются конкретные решения.